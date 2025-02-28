Pour vérifier si votre bloc d'alimentation peut être remplacé, débranchez d'abord le produit ou coupez son alimentation.

Sur le devant du bloc d'alimentation, vous verrez un code de production à quatre chiffres, au format YYWW. « YY » fait référence à l'année et « WW » fait référence au numéro de la semaine. À côté de ce code figure un numéro de pièce et une plage de tension.

Les combinaisons suivantes sont concernées par ce programme de remplacement :

Description Vendu avec Tension Numéro de pièce Code de production Bloc d'alimentation 40 W Pack de base ou séparément 220 V-240 V S040WN2400167 2038 et inférieurs Bloc d'alimentation 40 W Pack de base ou séparément 100 V-120 V S040VN2400167 2037 et inférieurs Bloc d'alimentation 40 W Lightstrip extérieur 5 m 220 V-240 V E040FP2400167 2051 et inférieurs Bloc d'alimentation 40 W Lightstrip extérieur 5 m 100 V-120 V S040VN2400167 2044 et inférieurs Bloc d'alimentation 20 W Lightstrip extérieur 2 m 220 V-240 V S024BI2400083 2143 et inférieurs Bloc d'alimentation 20 W Lightstrip extérieur 2 m 100 V-120 V S024BI2400083 2146 et inférieurs

Exemple :

Vous avez acheté une borne Calla, qui incluait un bloc d'alimentation de 40 W. Le bloc d'alimentation, qui est de 220 V-240 V, porte le numéro de pièce « S040WN2400167 ». Votre bloc d'alimentation peut être affecté. Pour confirmer, les deux premiers chiffres (c'est-à-dire l'année) sont inférieurs à 20 ou les deux conditions suivantes sont vraies :

Les deux premiers chiffres du code sont 20

Les deux derniers chiffres du code sont inférieurs ou égaux à 38

Ainsi, dans cet exemple, le bloc d'alimentation portant le numéro de pièce S040WN2400167 peut avoir des codes de production différents.

Le bloc d'alimentation avec un code de production 2038 est concerné.

Le bloc d'alimentation avec un code de production 2111 n'est pas concerné.