Dış mekan alanınızı geliştirin

Hayal gücünüzü şımartın ve Philips Hue'nun dış mekan alanınızı en iyi şekilde göstermesine izin verin. Ambiyansı her tür duruma uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz: büyük bir parti, samimi bir akşam yemeği veya bir yaz gecesinde bir rahatlama anı. Işığın rengini ve seviyesini uyarlayarak, dışarıdaki her anın tadını çıkarmak için doğru ortamı yaratırsınız.