Bir düğmeye dokunarak arka bahçenizin renkli bir harikalar diyarına dönüştüğünü hayal edin. Ya da eve vardığınız anda garaj yolu ışıklarınızın yandığını.
Dış mekanınızı daha akıllı bir şekilde aydınlatın
Işıkla dış mekan alanınıza hayat verin
Philips Hue akıllı aydınlatma, hem içeride hem dışarıda tüm evinize yöneliktir. İki tür dış mekan aydınlatmamız var: standart hat voltajı (evinizin elektriğine bağlı) ve herhangi bir dış prize takılan düşük voltaj. LowVolt olarak adlandırılan bu ışık koleksiyonu, dış mekan aydınlatmanızı tasarlarken daha fazla esneklik sağlar. Hangisini seçerseniz seçin, Philips Hue, akıllı ışıkla dış mekanınızı dönüştürmenize olanak tanır.
Hue Dış Mekan Işıklarını Deneyimleyin
Dış mekan aydınlatması kolay hale getirildi
Philips Hue dış mekan koleksiyonu
Akıllı dış mekan aydınlatma koleksiyonumuz, ne tür bir kurulum seçerseniz seçin dış mekan alanınızı şık bir şekilde tasarlamanıza olanak tanır.
LowVolt ışıklarını kullanmaya başlayın
Evinizde memnuniyetle karşılanın
Eve geldiğinizde sizi selamlayacak şekilde ışıklarınızı ayarlayın. Philips Hue eve geldiğinizde, akıllı iç mekan ışıklarınız gibi, ön bahçenizi ve araba yolunuzu otomatik olarak aydınlatır. Ayrılırken ışıkları kapatmayı mı unuttunuz? Hue halleder. Dışarıda olduğunuzda, başkalarının hala evde olduğunuzu düşünmesini sağlamak için ışıklarınızı kullanın. Philips Hue, evde de uzakta da olsanız size huzur verir.
Dış mekan alanınızı geliştirin
Hayal gücünüzü şımartın ve Philips Hue'nun dış mekan alanınızı en iyi şekilde göstermesine izin verin. Ambiyansı her tür duruma uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz: büyük bir parti, samimi bir akşam yemeği veya bir yaz gecesinde bir rahatlama anı. Işığın rengini ve seviyesini uyarlayarak, dışarıdaki her anın tadını çıkarmak için doğru ortamı yaratırsınız.
En popüler dış mekan ürünleri
White and Color Ambiance
Lily Dış Mekan spot lamba
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Düşük Volt sistemi - uzatma
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
White and Color Ambiance
Discover Dış Mekan Projektör Aydınlatması
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Şebeke elektriğinden güç
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
White and Color Ambiance
Econic Dış Mekan Duvar Lambası
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Şebeke elektriğinden güç
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
White and Color Ambiance
Econic Dış Mekan Ayaklı Lamba
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Şebeke elektriğinden güç
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
LowVolt dış mekan aydınlatmasını karşılaştırın
Hangi dış mekan ışıklarını seçeceksiniz?
LowVolt (düşük voltaj) dış mekan ışıklarıDaha fazla bilgi
Standart (hat voltajı) dış mekan ışıklarıDaha fazla bilgi
Philips Hue hakkında bilgi edinin
Philips Hue, ışığınızı kolayca kontrol etmenizi ve her an için iç mekanda ve dış mekanda doğru ambiyansı yaratmanızı sağlayan akıllı bir kablosuz aydınlatma sistemidir. Özel olarak tasarlanmış çok çeşitli dış mekan ışıkları ile dış mekanlarınızı canlandırın.
Dış mekan ışıkları
Tüm hava koşulları için özel olarak tasarlanmış dış mekan aydınlatma koleksiyonumuzdan seçim yapın.
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Akıllı aydınlatma sisteminizin kalbi olan Hue Bridge, 50'ye kadar iç ve dış mekan ışığını bağlamanıza ve sonsuz olasılıkların kilidini açmanıza olanak tanır.
Kontroller
Philips Hue uygulamasından kablosuz akıllı anahtarlara ve daha fazlasına kadar evinizin aydınlatmasını kontrol etmenin birçok akıllı yolu vardır.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.