Akıllı aydınlatmayı nerede kullanmak istiyorsunuz?
Öne çıkan ürünler
Philips Hue: dış mekan koleksiyonu
Philips Hue kişisel kablosuz aydınlatma sistemiyle yaşamın ışığını açın. Hue LED ampuller, armatürler ve kontroller hakkında daha fazla bilgi edinin.
Akıllı lambaları şöyle istiyorum...
...filmler, müzik, TV ve oyunlarla senkronize ederek
...eve gelince beni karşılayacak şekilde
...dış alanımı aydınlatmak için
Kapsamlı koleksiyon
Philips Hue, iç ve dış mekan lambaları, akıllı aksesuarları, geniş ürün portföyü ile evinizi akıllı lambalar ile aydınlatmak için birçok seçenek sunar.
Kurulumu basit, kullanımı kolay
Lambalarınızı, kablolama sisteminin değiştirilmesine gerek kalmadan, yalnızca birkaç dakika içinde ayarlayın ve ardından, Hue uygulaması ile hemen kontrol edin.
Her zaman güvenilir
İnternetin kesilmesi durumunda lambalarınızı kontrol edebilmeniz ve bir elektrik kesintisi sonrası lambalarınızın nasıl tekrar açılacağını belirlemeniz için Philips Hue stabil bir deneyim sağlar.
Kolayca güncel kalın
Philips Hue ışıkları, lambaları, Hue Bridge'i ve diğer ürünleri otomatik güncellemelerle güncel tutun.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.