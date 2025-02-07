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Philips Hue: dış mekan koleksiyonu

Philips Hue: dış mekan koleksiyonu

Philips Hue kişisel kablosuz aydınlatma sistemiyle yaşamın ışığını açın. Hue LED ampuller, armatürler ve kontroller hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Çevre aydınlatmasını keşfedin

Çevre aydınlatmasını keşfedin

Philips Hue Play HDMI Sync Box

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Akıllı lambaları şöyle istiyorum...

...ambiyansı ayarlayacak şekilde

...ambiyansı ayarlayacak şekilde

Tüm ürünleri gör Ruh hali aydınlatmasını nasıl kullanırım?
...filmler, müzik, TV ve oyunlarla senkronize ederek

...filmler, müzik, TV ve oyunlarla senkronize ederek

Tüm renkli ışıklara bakın Işıklar eğlenceyi nasıl artırabilir?
...eve gelince beni karşılayacak şekilde

...eve gelince beni karşılayacak şekilde

Dış mekan lambalarına ve aksesuarlarına bakın İç ve dış mekan beyaz ışıklarına bakın
...gün boyu bana yardımcı olarak

...gün boyu bana yardımcı olarak

Sıcak-soğuk beyaz ışıklara bakın
...dış alanımı aydınlatmak için

...dış alanımı aydınlatmak için

Dış mekan lambalarına bakın Akıllı aydınlatmamı nasıl dışarıya genişletebilirim?
Kapsamlı koleksiyon
Philips Hue, iç ve dış mekan lambaları, akıllı aksesuarları, geniş ürün portföyü ile evinizi akıllı lambalar ile aydınlatmak için birçok seçenek sunar.
Kurulumu basit, kullanımı kolay
Lambalarınızı, kablolama sisteminin değiştirilmesine gerek kalmadan, yalnızca birkaç dakika içinde ayarlayın ve ardından, Hue uygulaması ile hemen kontrol edin.
Her zaman güvenilir
İnternetin kesilmesi durumunda lambalarınızı kontrol edebilmeniz ve bir elektrik kesintisi sonrası lambalarınızın nasıl tekrar açılacağını belirlemeniz için Philips Hue stabil bir deneyim sağlar.
Kolayca güncel kalın
Philips Hue ışıkları, lambaları, Hue Bridge'i ve diğer ürünleri otomatik güncellemelerle güncel tutun.

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin