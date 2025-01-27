親眼看著您最愛的歌曲的聲音從您的喇叭流瀉而出，遍佈整個房間。
環境照明
將燈光與音樂進行同步
光與聲音的融合
即時數位處理
即時音訊分析可建立與音樂的氛圍和類型吻合的燈光程式碼。
閃電般的快速響應
Bridge 透過其 Zigbee 網路與燈光通信，這意味著響應速度超快且無延遲。
自訂體驗
從兩種風格（經典和脈衝）和四種強度等級中進行選擇，以個性化音樂同步。
調色盤
從五個預設調色板中進行選擇，或使用自動設置，該設置根據歌曲的元資料選擇顏色。
燈光與音樂同步需要什麼
讓燈光隨音樂起舞的三個要項。
3 種同步方式
選擇最適合您的音樂設定的方法。
Philips Hue + Spotify
直接在您的 Hue 應用程式中連結您的 Spotify 帳戶（包括免費帳戶！）。 這種深度整合提供了更精確的燈光腳本。
問題與解答
我需要準備什麼才能讓 LED 燈與音樂達成同步？
我需要準備什麼才能讓 LED 燈與音樂達成同步？
與 Spotify 同步和 Philips Hue App 音樂模式的區別在哪裡？
與 Spotify 同步和 Philips Hue App 音樂模式的區別在哪裡？
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。