支援

環境照明

將燈光與音樂進行同步

光與聲音的融合

親眼看著您最愛的歌曲的聲音從您的喇叭流瀉而出，遍佈整個房間。

即時數位處理

即時音訊分析可建立與音樂的氛圍和類型吻合的燈光程式碼。

閃電般的快速響應

Bridge 透過其 Zigbee 網路與燈光通信，這意味著響應速度超快且無延遲。

自訂體驗

從兩種風格（經典和脈衝）和四種強度等級中進行選擇，以個性化音樂同步。

調色盤

從五個預設調色板中進行選擇，或使用自動設置，該設置根據歌曲的元資料選擇顏色。

燈光與音樂同步需要什麼

讓燈光隨音樂起舞的三個要項。

Hue 橋接器

Hue 橋接器

Bridge 是智慧照明系統的核心，可解鎖全套功能。

選購 Hue 橋接器
Hue App

Hue App

同步所有事物的控制中心。 設定娛樂區、自訂您的設定等等。

探索應用程式
彩色功能燈具

彩色功能燈具

最多可同步 10 個白色和彩色氛圍燈，例如燈泡和燈具。

商店燈

3 種同步方式

選擇最適合您的音樂設定的方法。

Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

直接在您的 Hue 應用程式中連結您的 Spotify 帳戶（包括免費帳戶！）。 這種深度整合提供了更精確的燈光腳本。

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Hue HDMI Sync Box

Hue HDMI Sync Box

請連接您的 HDMI 裝置到 Hue sync box，不只是給您環繞照明光效，也讓您與音樂同步。

探索同步調整器
Hue Sync 桌面 App

Hue Sync 桌面 App

使用免費的 Hue Sync 桌面應用程式直接從 PC 或 Mac 同步音樂

探索 App

問題與解答

我需要準備什麼才能讓 LED 燈與音樂達成同步？

與 Spotify 同步和 Philips Hue App 音樂模式的區別在哪裡？

開始認識 Hue 休閒娛樂

需要了解更多有關同步智慧燈的資訊？ 我們將為您指引正確的方向。

沉浸式娛樂體驗

沉浸式娛樂體驗

取得如何同步燈光、必備條件及其他資訊的總覽。

了解如何同步
與電視同步

與電視同步

讓看電視變成環境照明體驗。

探索與電視同步
與遊戲同步

與遊戲同步

無論您是遊戲機玩家還是 PC 玩家，都可以成為角色世界的一部分。

探索與遊戲同步

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 