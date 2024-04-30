Support

Philips Hue und Google Assistant

Gestalte Dein Smart Home so, dass es auf alle Deine Befehle reagiert. Du brauchst nur das richtige Wort zu sagen.

Intelligenterer und besserer Google Assistant

Nutze Dein Smart Home optimal aus

Mit Philips Hue und Google Assistant funktioniert Dein Smart Home. Ganz gleich, ob Du Deine Lampen einschalten oder Dich entspannen willst, um gut schlafen zu können.

Mann auf einem Sofa vor einem Fernseher mit Surround-Beleuchtung und einem smarten Lautsprecher auf dem Beistelltisch neben ihm

Steuere Deine Lampen mit Deiner Stimme

Verwende Google Assistant, um Deine Philips Hue Lampen oder sogar Deine Hue Sync Box mit Deiner Stimme zu steuern.

Sprachbefehle anzeigen
Einfacher einschlafen, natürlich aufwachen

Nutze automatische Befehle zum sanften Einschlafen und Aufwachen für Deine Schlafzimmerbeleuchtung. Lass das Licht zur Schlafenszeit langsam schwächer werden oder stelle einen natürlich wirkenden Sonnenaufgang als Wecker am Morgen ein.

 

Mann und Frau betreten ein Haus mit einem smarten Lautsprecher

Wähle die Art der Einrichtung Deines Systems

Schalte mit der Hue Bridge die gesamte Funktionalität smarter Beleuchtung frei. Der Platz reicht nicht für eine Bridge? Mit Bluetooth kannst Du bis zu 10 Lichter in einem Zimmer steuern.

So funktioniert es
Philips Hue und Google Assistant einrichten

Anleitung

Philips Hue und Google Assistant einrichten

Richte Philips Hue mithilfe dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Google Home App ein.

Anleitung lesen
Google Nest

Hol Dir Google Nest

Im Google Store findest Du Lautsprecher und Displays, die mit Google Assistant funktionieren, wie zum Beispiel Google Nest Mini, Google Nest Hub und Google Nest Hub Max.

Zum Google Store
