Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Deckenleuchte Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Mit ihrem halb-flächenbündigen Design und dem schlichten weißen Aluminiumrahmen ist diese quadratische LED-Panelleuchte einfach raffiniert. Tausende kräftige, völlig gleichmäßige Weißlichtschattierungen machen es zu einem Blickfang in jedem Raum.

Lichtfarbe

Farbe

Form

Größe

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Gleichmäßige Lichtverteilung
  • 120 x 30 cm
  • Bis zu 3750 Lumen
  • Mattweißes Aluminium
Alle technischen Daten ansehen
Finde Dein Produkthandbuch

Perfektion in einem LED-Panel

Ein Licht so sanft, wie Du es noch nie gesehen hast.

Eine Auswahl an Aurelle und Surimu LED-Deckenpanel in rechteckigen, quadratischen und runden Formen mit weißen Aluminiumrahmen.
Flaches Hue Aurelle LED-Deckenpanel in kleiner quadratischer Form für die Deckenmontage.

Leicht zu montieren

Zur Installation dieser Deckenleuchte benötigst du lediglich ein Paar Hände. Einrasten, einhängen, befestigen – fertig.

Zwei montierte Hue Aurelle LED-Deckenpanele beleuchten einen Flur mit warmweißem, smartem Licht.

Gleichmäßiges Licht

Speziell angeordnete LEDs sorgen dafür, dass dieses Panel über seine gesamte Fläche die exakt gleiche Helligkeit und Farbe ausstrahlt.

Rechteckiges Hue Surimu LED-Deckenpanel, eingestellt auf einen rosafarbenen Ton als Smart Light.

Hochwertiges Design

Robuster Rahmen, glatte, matte Oberfläche. Und reiches, tief gesättigtes Licht.

Andere kauften auch

Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte

Deckenleuchte

Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte

299,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Deckenleuchte

Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

199,99 €

Aurelle quadratisches Panel 60x60 schwarz + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Aurelle quadratisches Panel 60x60 schwarz + Dimmschalter

239,99 €

Artikel fast ausverkauft

Erstelle Dein Set
Tap Dial Schalter schwarz

Hue

Tap Dial Schalter schwarz

49,99 €

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

89,99 €

Erstelle Dein Set
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2

21,99 €

Ensis Pendelleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Ensis Pendelleuchte schwarz

479,99 €

Erstelle Dein Set
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

159,99 €

Erstelle Dein Set
Philips Hue Wandschalter Modul Doppelpack

Hue

Philips Hue Wandschalter Modul Doppelpack

79,99 €

Hue Smart Button

Smart Button

Hue Smart Button

21,99 €

Erstelle Dein Set
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

59,99 €

Eckiges Deckenpaneel Tento – klein

Hue White

Eckiges Deckenpaneel Tento – klein

69,99 €

Rechteckige Panelleuchte Aurelle

Deckenleuchte

Rechteckige Panelleuchte Aurelle

199,99 €

Artikel fast ausverkauft

Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 42,1 cm schwarz

Hue White & Color Ambiance

Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 42,1 cm schwarz

149,99 €

Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 29,1 cm schwarz

Hue White & Color Ambiance

Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 29,1 cm schwarz

109,99 €

Philips Hue Produktfamilie

Brauchst Du Hilfe?

Zum Support

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Aluminium

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay