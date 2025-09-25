Ein Licht so sanft, wie Du es noch nie gesehen hast.
Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte
Vollkommen gleichmäßiges, kraftvolles Licht. Diese rechteckige LED-Panelleuchte mit einem schlanken, weißen Aluminiumrahmen bringt Millionen Schattierungen von weißem und farbigem Licht in Dein Zuhause. Ihr halb-flächenbündiges Design besticht durch Tiefe und Schlichtheit. Eine gute Wahl für jeden Raum.
Lichtfarbe
Farbe
Form
Größe
Produkt-Highlights
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 120 x 30 cm
- Bis zu 4150 Lumen
- Mattweißes Aluminium
Perfektion in einem LED-Panel
Leicht zu montieren
Zur Installation dieser Deckenleuchte benötigst du lediglich ein Paar Hände. Einrasten, einhängen, befestigen – fertig.
Gleichmäßiges Licht
Speziell angeordnete LEDs sorgen dafür, dass dieses Panel über seine gesamte Fläche die exakt gleiche Helligkeit und Farbe ausstrahlt.
Hochwertiges Design
Robuster Rahmen, glatte, matte Oberfläche. Und reiches, tief gesättigtes Licht.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Aluminium