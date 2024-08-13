Sale
Play Lightbar in weiß (Doppelpack) + Bridge Pro
Tauche Deine Wände in Licht in jeder beliebigen Farbe mit 2 Hue Play Lightbars in weiß und einer Hue Bridge Pro. Smarte Umgebungsbeleuchtung für Fernseher, Gaming oder Dekoration mit optimaler Steuerung.
Aktueller Preis ist 206,98 €, ursprünglicher Preis ist 229,98 €
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
Doppelter Spaß in einem Paket. Mit den Hue Play Lightbars in Weiß hast Du unendlich viele Möglichkeiten, eine perfekte Stimmung zu schaffen. Mit den beiliegenden Ständern kannst Du sie vertikal, horizontal oder hinter dem Fernseher aufstellenPlay Lightbar Doppelpack
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Technische Daten
Produktinformationen
Produktinformationen
