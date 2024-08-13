In diesem Set

1 x Hue White & Color Ambiance Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter Dieser Hue Lightstrip erzeugt einen Farbverlauf, das heißt, er mischt gleichzeitig mehrere Lichtfarben. Er ist flexibel einsetzbar und lässt sich auf bis zu 10 Meter erweitern. So kannst Du überall eine brillante Farbmischung erzielen. Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

1 x Hue White & Color Ambiance Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter Erweitere Deinen Hue Ambiance Gradient Lightstrip mit dieser 1-Meter-Verlängerung, um einen größeren Bereich mit einer Mischung aus farbigem Licht auszuleuchten. Nur für Hue Ambiance Gradient Lightstrips erhältlich. Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter