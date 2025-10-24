Adore Badezimmer-Spot
Mit diesem Philips Hue White Ambiance Spot Adore kannst Du drei Lichtpunkte setzen, um Dein Zimmer zu beleuchten. Die integrierten Lichtszenen erleichtern Dir das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 199,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall