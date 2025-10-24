Adore Badezimmer-Spot
Bringe den Philips Hue White Ambiance Adore Spot in Deinem Badezimmer an und genieße perfekte Lichtszenen zum Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Verwende den Dimmschalter und schaffe problemlos das richtige Ambiente für jeden Moment.
Aktueller Preis ist 119,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- GU10
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall