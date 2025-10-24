Buckram Dreierspot
Mit dem Philips Hue White Ambiance Spot Buckram in Schwarz kannst Du drei Lichtpunkte im Raum setzen. Stelle jeden Spot so ein, dass er die richtigen Ecken im Raum beleuchtet, und steuere den Spot sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 189,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall