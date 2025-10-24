Mit einem Philips Hue White Ambiance Spot Buckram in Weiß erhältst Du ein warmes bis kühles weißes Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Stelle den Spot so ein, dass er die richtigen Ecken im Raum beleuchtet. Steuere den Spot sofort per Bluetooth oder schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.