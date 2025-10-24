Explore Wandleuchte
Verbinde die Philips Hue White Ambiance Explore-Wandleuchte mit Deinem Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dich beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Du kannst das Licht in den Bereich leiten, in dem Du es am meisten benötigst.
Aktueller Preis ist 114,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- E14
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Glas