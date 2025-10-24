Runner Doppelspot
Die Spots der Philips Hue White Ambiance Leuchte Runner in Schwarz sind einstellbar. Du kannst ihr warmes bis kühles weißes Licht in jeden Winkel Deines Raums scheinen lassen. Nutze die integrierten Lichtszenen für Deine Alltagsaktivitäten und steuere die Leuchte mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Mehr Funktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 159,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall