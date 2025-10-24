Support
Runner Zweierspot weiß + Dimmschalter

Die Spots der Philips Hue White Ambiance Leuchte Runner in Weiß sind einstellbar. Du kannst ihr warmes bis kühles weißes Licht in jeden Winkel Deines Raums scheinen lassen. Nutze die integrierten Lichtszenen für Deine Alltagsaktivitäten und steuere die Leuchte mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Mehr Funktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • GU10 LED-Lampe enthalten
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
    Weiß

    Metall

