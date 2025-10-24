Argenta Zweierspot weiß
Bringe mit Hue Argenta mehr Farbe in Dein Zuhause. Der Spot passt hervorragend in Dein Wohnzimmer oder Dein Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht in einem Raum direkt ein- und ausschalten, dimmen und Lichtszenen einstellen. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 189,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall