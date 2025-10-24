Fugato Dreierspot schwarz
Schaffe mit Hue Fugato die perfekte Atmosphäre. Der Spot eignet sich hervorragend als Ambiente- oder Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer oder Deinem Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht in einem Raum direkt steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 259,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall