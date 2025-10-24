Bringe mit Hue Fugato mehr Farbe in Dein Zuhause. Der Spot passt hervorragend in Dein Wohnzimmer oder Dein Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht in einem Raum direkt ein- und ausschalten, dimmen und Lichtszenen einstellen. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.