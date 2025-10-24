Support
Lily Gartenspot

Mit unseren Hue Spots für den Außenbereich lässt sich Dein Garten neu erstrahlen! Mache Dich jetzt bereit für die nächste Gartenparty und überrasche Deine Gäste mit farbenfrohen Lichtakzenten und tollem Ambiente. Oder genießen lange Abende bei warmweißem Licht zum Entspannen. Alles was Du benötigst ist ein Basis-Set mit Netzteil, an welches bis zu 5 Hue Niedervolt-Leuchten (Lily und Calla) angeschlossen werden können. Inklusive Verlängerungskabel mit einer Länge von 5m.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • Integrierte LED
  • Weiß- und Farblicht
  • Niederspannungssystem – Basis-Set
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten

    Schwarz

    Aluminium

Service

