Mit der Hue Bridge Pro erhältst Du superstarke Smart-Beleuchtungsfunktionen. Mit einem neuen Chip, der komplexe Algorithmen und KI-gestützte Funktionen ausführen kann, ist es schneller und leistungsfähiger als je zuvor. Platzieren Sie die im Lieferumfang enthaltenen Play-Lichtleisten um Ihren Unterhaltungsbereich herum, um Fernsehen und Spielen ein besonderes Erscheinungsbild zu verleihen.