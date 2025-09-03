Tritt ein in die Welt der smarten Beleuchtung mit dieser Philips Hue Essential Lampe, mit einstellbarem Farb- oder Weißlicht, das Du ganz einfach von gemütlichem Warmweiß bis Kaltweiß einstellen kannst. Schaffe die perfekte Stimmung mit sanftem Dimmen, Millionen von Farben und einer Bibliothek von Lichtszenen, die von unseren Experten entworfen wurden – oder kreiere Deine eigene! Kompatibel mit allen Philips Hue Produkten.