Erweitere Deine Sicherheit zuhause mit dem Hue Smart Chime. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn jemand an der Tür klingelt, egal wo Sie sind. Die Einrichtung ist super einfach - Sie schließen das Gerät einfach an und wählen Ihre Lieblingsmelodie. Es ist perfekt auf Ihr bestehendes Philips Hue-System abgestimmt und sorgt dafür, dass Ihr Zuhause Tag und Nacht sicher ist.