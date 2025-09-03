*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Hue Secure Smart Chime
Erweitere Deine Sicherheit zuhause mit dem Hue Smart Chime. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn jemand an der Tür klingelt, egal wo Sie sind. Die Einrichtung ist super einfach - Sie schließen das Gerät einfach an und wählen Ihre Lieblingsmelodie. Es ist perfekt auf Ihr bestehendes Philips Hue-System abgestimmt und sorgt dafür, dass Ihr Zuhause Tag und Nacht sicher ist.
Produkt-Highlights
- Real-time sound alerts when someone rings the doorbell
- Plugs anywhere at home
- Compatible with Hue cameras, doorbell and motion sensors
- Emits sound alarms
Kann an jeder Steckdose angeschlossen werden und ist sofort einsatzbereit – keine Kabel, kein Ärger.
Kombiniere die Türklingel mit einer Hue Video-Türklingel, damit Du in Deinem ganzen Zuhause einen akustischen Alarm erhältst, die Hände frei hast und sofort mitbekommst, wenn jemand an Deiner Tür ist.
Die Türklingel funktioniert mit allen Secure Produkten, einschließlich Secure Kameras und Bewegungssensoren für den Innenbereich. Wenn irgendwo eine Bewegung erkannt wird, ertönt sofort ein akustischer Alarm – damit Du weißt, was in Deinem Zuhause passiert.
Löse manuell oder automatisch einen lauten Ton und Lichtalarm aus, wenn Dein Hue Secure System scharf geschaltet ist.
Verwalte Deine Türklingel, den Klingelton und die Philips Hue Leuchten über die Hue App – Du brauchst nur diese. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe von überall aus verbunden.
Wähle Deinen Klingelton, passe die Lautstärke an, stelle die Ruhezeiten ein oder ändere die Töne je nach Tageszeit. Mit der lokalen Steuerungstaste kannst Du die Stummschaltung ganz einfach aktivieren und deaktivieren.
Mit dem Smart Chime kannst Du Dich jederzeit akustisch warnen lassen. Platziere überall zuhause Türklingeln, um sicherzustellen, dass Du nie einen Besucher verpasst, egal wo Du bist.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Material
Kunststoff
Gehäusefarbe
Weiß