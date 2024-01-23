Erfahre, wie die Hue Perifo Schienenbeleuchtung funktioniert und wie alle Komponenten zusammenpassen.
Exklusiv
Perifo Basis-Set L-förmige Wandleuchte weiß (2 Spots)
Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält zwei Zylinderspots, drei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine nach links gehende L-Form.
Aktueller Preis ist 599,92 €
Produkt-Highlights
- 2 Spots, je 490 lm @2700K
- Nimmt 10,6 Watt aus dem Netzteil
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
In diesem Set
1 x Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß
Schließe dieses Netzteil an das Ende einer Hue Perifo Schiene an und stecke es in eine Wandsteckdose. Betreibe Lampen mit insgesamt bis zu 100 Watt an einem einzigen Netzteil – addiere einfach die Wattleistung jeder Lampe, bis Du den Schwellenwert erreichst. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß
3 x Hue Perifo Schiene 1m weiß
Mit dieser 1 Meter langen Schiene in Weiß kannst Du Deine Schienenbeleuchtung nach Deinen Wünschen gestalten. Lass die Hue Perifo Leuchten direkt in die Schiene einrasten. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.Perifo Schiene 1m weiß
1 x Hue Perifo gerader Steckverbinder weiß
Verbinde zwei Hue Perifo Schienen mit diesem geraden Steckverbinder in Weiß. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.Perifo gerader Steckverbinder weiß
1 x Hue Perifo Eckverbindungsstück Innen weiß
Stelle mit einem Innen-Eckverbinder eine L-Form mit Deiner Hue Perifo Schienenbeleuchtung her. Nach der Installation dreht sich die Schiene nach rechts oder links, je nachdem, wie Dein Netzteil positioniert ist. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.Perifo Eckverbindungsstück Innen weiß
2 x Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
Diese leistungsstarken Zylinderspots in Weiß lassen sich direkt in Hue Perifo Schienen einrasten. Neige und drehe sie, damit sie ihr farbenfrohes Licht überall dort erstrahlen zu lassen, wo Du möchtest. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
Erfahre mehr über Hue Perifo
Was ist smarte Schienenbeleuchtung?
Individuelles Schienenbeleuchtungsset erstellen
Erhalte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl der einzelnen Komponenten für den Aufbau Deines individuellen Schienenbeleuchtungssystems.
Technische Daten
Fragen und Antworten
Ist für das Hue Perifo Schienensystem eine Hue Bridge erforderlich?
Kann ich Hue Perifo mit Bluetooth steuern?
Wie berechne ich die höchstmögliche Anzahl an Leuchten in meinem Hue Perifo System?
Kann ich die Länge des Kabels am Wandnetzteil verändern?
Was ist in einem Hue Perifo Schienensystemset enthalten?
Kann ich ein Hue Perifo Set mit weiteren Leuchten oder Schienen erweitern?
Welche Leuchten funktionieren mit dem Hue Perifo System?
Kann ich mein Hue Perifo Schienensystem selbst installieren?
Wie erfolgt der Anschluss von Hue Perifo an das Stromnetz?
Kann ich die Lampen in meinen Hue Perifo Leuchten selbst auswechseln?
Kann ich ein Hue Perifo System durch zusätzliche Leuchten erweitern?
Wird ein Hue Perifo Schienensystemset vormontiert geliefert?
Welches Aufbaumaterial ist in einem Hue Perifo Schienensystemset enthalten?
Wie können die Hue Perifo Leuchten auf der Schiene bewegt werden?
Was ist im Lieferumfang enthalten, wenn ich ein Hue Perifo Schienensystem bestelle?
Welche Befestigungsmöglichkeiten gibt es für die Hue Perifo Schienen?
Was ist eine Hue Perifo Flex Kabelverlängerung inklusive Baldachin?
Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außen-Eckverbindungsstücken?
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.