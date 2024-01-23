Perifo Basis-Set L-förmige Wandleuchte weiß (2 Spots)

In diesem Set

1 x Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß Schließe dieses Netzteil an das Ende einer Hue Perifo Schiene an und stecke es in eine Wandsteckdose. Betreibe Lampen mit insgesamt bis zu 100 Watt an einem einzigen Netzteil – addiere einfach die Wattleistung jeder Lampe, bis Du den Schwellenwert erreichst. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System. Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß

3 x Hue Perifo Schiene 1m weiß Mit dieser 1 Meter langen Schiene in Weiß kannst Du Deine Schienenbeleuchtung nach Deinen Wünschen gestalten. Lass die Hue Perifo Leuchten direkt in die Schiene einrasten. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System. Perifo Schiene 1m weiß

1 x Hue Perifo gerader Steckverbinder weiß Verbinde zwei Hue Perifo Schienen mit diesem geraden Steckverbinder in Weiß. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System. Perifo gerader Steckverbinder weiß

1 x Hue Perifo Eckverbindungsstück Innen weiß Stelle mit einem Innen-Eckverbinder eine L-Form mit Deiner Hue Perifo Schienenbeleuchtung her. Nach der Installation dreht sich die Schiene nach rechts oder links, je nachdem, wie Dein Netzteil positioniert ist. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System. Perifo Eckverbindungsstück Innen weiß