Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabelgebundenen Hue 2K Kamera in Schwarz. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K - dank der hohen Pixeldichte kannst Du jedes Detail bei Tag und Nacht erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.

Produkt-Highlights

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • For indoor and outdoor use
  • Wired for continuous power
Das alles funktioniert mit der Philips Hue Bridge

Mit einer Hue Bridge kannst Du sämtliche Smart-Home-Sicherheitsfunktionen nutzen: optischer und akustischer Alarm, die automatische Funktion Anwesenheit simulieren und die Einrichtung des Sicherheitssystems oder des smarten Lichtsystems in Deinem Zuhause.

Überwache Dein Zuhause

Erhalte immer dann, wenn Deine Hue Secure Kamera Bewegung erkennt, Benachrichtigungen direkt auf Dein Mobilgerät. Erstelle eine Aktion oder Paketzonen, um Benachrichtigungen abhängig davon zu erhalten, was die Bewegung auslöst, wie zum Beispiel eine Person, ein Tier, ein Fahrzeug oder ein Paket.

Erzeuge den Eindruck, als wärst du zuhause

Verwende Deine Hue Secure Camera mit der automatischen Funktion Anwesenheit simulieren und der Zwei-Wege-Sprechfunktion, damit Du Dich zu Hause sicherer fühlen kannst.

Technische Daten

Packmaße und Gewicht

  • EAN/UPC - Produkt

    8721103045027

  • Nettogewicht

    504,3 g

  • Bruttogewicht

    857,7 g

  • Höhe

    140 mm

  • Länge

    146 mm

  • Breite

    176 mm

  • Material-Nummer (12NC)

    929004258401

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Kamera

Was unterstützt wird

Sonstiges

