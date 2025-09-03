*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera
Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabelgebundenen Hue 2K Kamera in Schwarz. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K - dank der hohen Pixeldichte kannst Du jedes Detail bei Tag und Nacht erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.
Produkt-Highlights
- Seamless integration with Philips Hue lights
- Get alerts when motion is detected
- 2K video to see every detail cleary
- For indoor and outdoor use
- Wired for continuous power
Das alles funktioniert mit der Philips Hue Bridge
Mit einer Hue Bridge kannst Du sämtliche Smart-Home-Sicherheitsfunktionen nutzen: optischer und akustischer Alarm, die automatische Funktion Anwesenheit simulieren und die Einrichtung des Sicherheitssystems oder des smarten Lichtsystems in Deinem Zuhause.
Überwache Dein Zuhause
Erhalte immer dann, wenn Deine Hue Secure Kamera Bewegung erkennt, Benachrichtigungen direkt auf Dein Mobilgerät. Erstelle eine Aktion oder Paketzonen, um Benachrichtigungen abhängig davon zu erhalten, was die Bewegung auslöst, wie zum Beispiel eine Person, ein Tier, ein Fahrzeug oder ein Paket.
Erzeuge den Eindruck, als wärst du zuhause
Verwende Deine Hue Secure Camera mit der automatischen Funktion Anwesenheit simulieren und der Zwei-Wege-Sprechfunktion, damit Du Dich zu Hause sicherer fühlen kannst.
Technische Daten
Packmaße und Gewicht
EAN/UPC - Produkt
8721103045027
Nettogewicht
504,3 g
Bruttogewicht
857,7 g
Höhe
140 mm
Länge
146 mm
Breite
176 mm
Material-Nummer (12NC)
929004258401