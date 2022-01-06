Ist Deine Hue Bridge verbunden und zur Hue App hinzugefügt?

Du solltest Deine Hue Bridge bereits angeschlossen, mit dem WLAN verbunden und zur Hue App hinzugefügt haben. Wenn Du es noch nicht getan hast, dann installiere zunächst Deine Hue Bridge.

So richtest Du eine Hue Bridge ein

Hast Du Deinen Hue Tap Schalter installiert?

Beachte die Anleitung zu Deinem Hue Tap Schalter, wenn Du Dir bei der Installation nicht sicher bist.