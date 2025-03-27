Support
Ideen für Deine Küchenbeleuchtung: Drei smarte Pendelleuchten erhellen den Küchenbereich

Ideen für Deine Küchenbeleuchtung

1. April 2025

Mit der smarten Beleuchtung von Philips Hue bringst Du stimmungsvolle Beleuchtung und Farbe in Deine Küche! Deine Küche ist der vielfältigste Ort in Deinem Zuhause. Ebenso vielfältig sollte Deine Küchenbeleuchtung sein!  Mit unseren Design-Inspirationen, praktischen Tipps und Ideen für Küchenleuchten wird das Kochen, Entspannen oder Gäste bewirten zum Vergnügen.  

Das richtige Licht für jedes Küchendesign

Moderne Ideen für Deine Küchenbeleuchtung

Ganz egal, welcher Küchentrend momentan angesagt ist – ob minimalistisch, Mid-Century oder moderne skandinavische Küche – die passende smarte Beleuchtung bringt jedes Design perfekt zur Geltung.

Küchen-Schienenleuchten eigenen sich hervorragend, um den Industrial Chic in Deine Küche zu bringen. Schienen in schwarzer oder weißer Farbe bilden eine stilvolle Einheit mit den klaren Linien der Schränke und Arbeitsplatten. Sie verleihen Deiner Küche einen modernen Look und bieten maximale Flexibilität, denn Du kannst das Licht genau dorthin lenken, wo Du es brauchst.

Hue Perifo Schienenbeleuchtung für die Küche erhellt eine Küche mit Pendelleuchten

Eine Schienenbeleuchtung wie die Hue Perifo ist flexibel und lässt sich einfach anpassen. Damit wirst Du zum Beleuchtungsdesigner! Wähle die Länge der Schiene, die Du benötigst, stecke sie zusammen und befestige sie an Deiner Küchendecke oder -wand. Mit dem modularen Design kannst Du eine Schiene zusammenstellen, die perfekt zu den Abmessungen Deiner Küche passt – führe sie einfach über Arbeitsflächen, Tische und Inseln. Oder setze ein stilvolles Design-Statement: Ordne das Schienensystem in einer Quadrat-, Rechteck-, L- oder U-Form an und platziere es mitten im Raum.

Sobald Du die Schiene installiert hast, kannst Du die Hue Perifo Leuchten Deiner Wahl einfach einklicken und an einer beliebigen Stelle der Schiene positionieren. Mit Spots kannst Du das Licht gezielt auf Arbeitsbereiche lenken oder Bilder hervorheben. Schlanke Pendelleuchten eignen sich ideal als Beleuchtung für Tische oder Kochinseln. Mit Lightbars kannst Du lange Arbeitsplatten optimal ausleuchten.

Du möchtest glänzende Oberflächen zum Strahlen bringen und klare Linien hervorheben? Dann setze auf flexible Lightstrips unter Küchenschränken, an Sockelleisten oder entlang der Arbeitsplattenkanten. Sie sind flexibel und können gebogen, geformt und zugeschnitten werden, damit sie in jede Ecke passen. Koche Dein Essen bei hellem, weißem Licht und verwende warmweißes oder farbiges Licht, um Deine Gäste in einem einladenden Ambiente zu begrüßen.

Eine moderne Küche, beleuchtet mit smartem, kaltweißem Licht aus Pendelleuchten und Lightstrips unter dem Schrank

Ideen für eine traditionelle Küchenbeleuchtung

Modernisiere Deine Küche mit smartem Licht und setze ihre einzigartigen Details gekonnt in Szene. Für alle Küchen, ob im gemütlichen Landhausstil, in der klassischen Shaker-Atmosphäre oder im rustikalen mediterranen Design gilt: Mit Philips Hue unterstreichst Du den traditionellen Charakter Deiner Küche, ohne auf den modernen Komfort smarten Lichts zu verzichten.

Eine beliebte Idee für traditionelle Küchenbeleuchtung sind Kronleuchter oder Wandleuchter. Mit traditionelleren Leuchtmitteln wie Hue Kerzenlampen oder Filament-Kerzenlampen verstärkst Du noch mehr den klassischen Retro-Charme. Verleihe Deiner Küche die charmante Eleganz des Vintage-Stils, indem Du Deine vorhandenen Leuchten mit einer Auswahl an stylischen Filament-Lampen aufwertest.  Smarte LED-Filament-Lampen sind eine Kombination aus Effizienz und Stil: Sie sind genauso energieeffizient wie herkömmliche LED-Lampen und strahlen mit ihrer leuchtenden inneren Spirale den charmanten Look klassischer Lampen im Edison-Stil aus. Diese smarten Lampen sind vom hellen Tageslicht bis zum schummerigen Nachtlicht dimmbar. Sie ermöglichen es Dir, Deine Küche genau dort mit warmen Licht zu beleuchten, wo Du es brauchst. Du kannst aus verschiedenen Produkten wählen: von der zeitlos beliebten Edison-Form über Globus-, Standard- und Kerzenformen findest Du garantiert das passende Licht für jeden Bereich Deiner Küche.

In Deiner Küche gibt es antike Schränke oder Holzregale? Mache sie zu einem echten Blickfang, indem Du sie von innen mit Licht betonst! Verlege Lichterketten an ihnen entlang, um Deine Küchenornamente, Dein wertvolles Geschirr oder Deine Kupfertöpfe und -pfannen in Szene zu setzen!

Ein gemütlicher Küchentisch wird mit Philips Hue Lampen in warmem Weiß sanft zur Geltung gebracht.

Die perfekte Beleuchtung für jede Küchengröße

Beleuchtungsideen für kleine Küchen

Eine ausgewogene Beleuchtung in der Küche lässt den Raum weniger beengt und überladen erscheinen und optimiert gleichzeitig seine Funktionalität. Überlege, was in den verschiedenen Bereichen des Raums alles passiert und ob Du in diesen Bereichen mehr Licht benötigst. Mit der richtigen Menge an Licht wirkt Deine Küche größer, vor allem wenn es dort wenig natürliches Licht gibt.

Wenn Deine Küche niedrige Decken hat, erzielst Du mit einer Reihe von Einbaulampen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Diese passen flach an die Decke und sind nicht im Weg, wenn Du verschiedene Aufgaben erledigst. Deine Küchendecke wirkt höher, wenn Du am Rand und über Schränken und Regalen Lightstrips anbringst. Die Lightstrips strahlen Licht an den Wänden nach oben und unten. Der Raum bekommt dadurch mehr Tiefe. Sie können auch als Akzentbeleuchtung eingesetzt werden, um Besonderheiten an der Wand, wie Bilder oder Ornamente, hervorzuheben.

Falls Deine Lampen noch nicht die maximal für die Leuchte empfohlene Wattzahl haben, kannst Du sie durch hellere austauschen. Oft wirken kleine Räume wegen unzureichender Beleuchtung beengt. Du kannst die smarten Hue Lampen von hellem bis warmweißem Licht oder in einer Farbe Deiner Wahl einstellen.

Eine mit Lightstrips hell erleuchtete Küche

Beleuchtung für große Küchen

Du hast eine große Küche? Dann kannst Du hervorragend mit verschiedenen Deckenleuchten experimentieren. Überlege Dir, was Du üblicherweise in den verschiedenen Bereichen Deiner Küche machst, und welches Licht Du dafür benötigst. Überlege Dir außerdem, welche Art von Leuchte Deinen Bedürfnissen am ehesten gerecht wird.

Schienenbeleuchtung wie Hue Perifo ist eine völlig flexible Ideallösung für größere Küchen. Die Schiene ist so konzipiert, dass sie mit einer Reihe verschiedener Leuchten verwendet werden kann, darunter Spots, Pendelleuchten und Lightbars. Was hältst Du von einer quadratisch angeordneten Schiene über die gesamte Fläche der Decke? Klicke die Leuchten an und platziere sie nach Deinen Vorstellungen, um die perfekte Beleuchtung für Deine Küche zu erhalten. Eine Reihe von Pendelleuchten an unterschiedlich langen Kordeln über dem Küchentisch, Reihen von Spots, die auf die Arbeitsflächen gerichtet sind, und eine Reihe von Lightbars, die große Bodenflächen beleuchten.

Wenn Du eine große Arbeitsfläche oder eine Kücheninsel hast, wo Du eine optimale Ausleuchtung mit starkem Licht benötigst, sind Deckenleuchten wie die Hue Datura eine hervorragende Wahl. Das elegante und rahmenlose Design ist in verschiedenen Formen erhältlich, die Deine Küche subtil ergänzen, ohne aufdringlich zu wirken. Hue Datura Panelleuchten sind ideal für größere Räume, da sie gleichmäßig gestreutes Licht nach unten abgeben und gleichzeitig einen raffinierten Lichtring an der Decke erzeugen. Jedes Panel kann sogar auf zwei verschiedene Farben gleichzeitig eingestellt werden! 

Beleuchtung für alle Bereiche Deiner Küche

Ideen für Beleuchtung über der Spüle

Wer spült schon gerne Geschirr? Aber zumindest wird die Aufgabe angenehmer, wenn Deine Küchenspüle optimal beleuchtet ist. Die beste Wahl für eine Deckenleuchte in der Küche sind Einbauleuchten oder Spots, die gezielt auf die Spüle gerichtet sind. Einbauleuchten sind unauffällig und eignen sich hervorragend, um helles Licht in einen bestimmten Bereich zu bringen. Die Hauptlichtquelle an der Spüle sollte nicht von hinten kommen. Sonst kann es sein, dass beim Spülen unpraktische Schatten auf das Geschirr geworfen werden. 

Eine Deckenleuchte in Form einer Pendelleuchte wirft ein warmes Licht auf einen Küchentisch

Ideen für Beleuchtung am Küchentisch

Der Küchentisch ist ein besonderer Ort, an dem Du Dein Essen genießt, gesellige Stunden verbringst oder unvergessliche Ereignisse wie einen Geburtstag feierst. Entsprechend feierlich sollte auch das Licht sein! Die beste Wahl für das Licht an Deinem Tisch ist eine direkt darüber angebrachte Pendelleuchte. Nutze die Gelegenheit, um das Licht zum echten Blickfang Deiner Küche zu machen. Was hältst Du von einer Pendelleuchte mit längerer Kordel, damit der Lampenschirm nur etwa 50 Zentimeter von der Tischfläche entfernt ist? Der übergroße Lampenschirm ist ein Blickfang und der Tisch ist garantiert gut ausgeleuchtet. Stelle eine Tischlampe mitten auf den Tisch, damit die Mahlzeiten besonders intim wirken. Die tragbare Hue Go Tischleuchte ist mit ihrem eleganten Design der perfekte Mittelpunkt für jede Mahlzeit. Außerdem musst Du Dir keine Sorgen mehr darüber machen, dass Kabel auf dem Tisch und unter den Stühlen verlaufen. Entferne die Lampe einfach von der Ladestation und platziere sie an dem von Dir gewünschten Ort. Stelle die passende Farbe ein und schaffe dieselbe Stimmung wie in Deinem Lieblingsrestaurant.

Ideen für die Beleuchtung Deiner Kücheninsel

So wie die Küche der Mittelpunkt Deines Zuhauses ist, so ist die Kücheninsel der Mittelpunkt Deiner Küche! Deine Kücheninsel ist mehr als nur eine Arbeitsfläche zum Zubereiten von Speisen. Sie ist das Herzstück Deiner Küche und ein wunderbarer Ort, um zu jeder Tageszeit zu essen, zu entspannen und gesellig zusammenzukommen.

Dieser multifunktionale Bereich sollte auch über eine multifunktionale Beleuchtung verfügen. Eine helle Arbeitsbeleuchtung erleichtert Dir das Schneiden von Gemüse, das Glasieren eines Kuchens oder das Lesen eines Rezepts. Wenn Deine kulinarischen Meisterwerke fertig sind, kannst Du weiche Farbtöne einstellen, damit Du mit Deiner Familie und Deinen Freunden in einer entspannten Atmosphäre essen kannst.

Das Herzstück Deiner Küche wird noch attraktiver, wenn Du über Deiner Kücheninsel eine Pendelleuchte anbringst. Überlege Dir, wie viele Pendelleuchten Du über der Arbeitsfläche benötigst, wie lang ihre Kordeln sein müssen, in welcher Anordnung Du sie aufhängst oder welchen Lampenschirm Du haben möchtest. Die Hue Flourish Pendelleuchte überzeugt mit ihrem auffälligen Kugeldesign, mit dem sie das Licht kraftvoll und gleichmäßig in dem Raum verteilt. Gleichzeitig verleiht sie Deiner Küche einen eleganten Charm. Bei einer langen Kücheninsel empfiehlt es sich, mehrere Hue Flourish Pendelleuchten aufzuhängen. Am besten alle zwei Meter eine.

Wenn Du bereits Pendelleuchten installiert hast, kannst Du deren Lampen ganz einfach durch dimmbare, farbfähige, smarte Hue Lampen ersetzen. Es gibt eine große Auswahl an Lampen für alle Größen und Arten von Leuchten. Wenn die Schirme Deiner vorhandenen Pendelleuchten durchsichtig sind, kannst Du Lampen im Edison-Stil verwenden. Mit ihrem sichtbarem Glühfaden erzeugen diese einen traditionellen Look. Du bestimmst die Intensität dieses schönen, bernsteinfarbenen Lichts, das sich perfekt zum Kochen oder für eine romantische Bistro-Stimmung eignet.

