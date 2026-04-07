21. Januar 2026
Pendelleuchten tun mehr, als einen Raum zu erhellen — sie beeinflussen Balance, Komfort und Atmosphäre. In der richtigen Größe können sie eine Kücheninsel einladender wirken lassen, den Bereich um das Spülbecken hervorheben oder in einem hohen Treppenhaus zu einem skulpturalen Blickfang werden Aber die Wahl der richtigen Größe und Höhe der Pendelleuchte kann überwältigend sein, wenn Du dir nicht sicher bist, welche Maße Du beachten musst.
Dieser Leitfaden zur Größe von Pendelleuchten bietet klare Designerregeln und alle erforderlichen Maße. Unsere Tipps für Pendelleuchten gelten auch für die Größe und Prinzipien von Pendelleuchten über Inseln sowie Kücheninseln und enthalten Richtlinien für Pendelleuchten über Spülbecken. Du findest praktische Maßformeln, Tipps zu visuellen Proportionen und Inspirationen von Philips Hue, mit denen Du für jeden Moment die passende Beleuchtung erschaffen kannst.
So bestimmst Du die richtige Größe für Pendelleuchten
Designer beginnen oft mit drei wichtigen Überlegungen: Höhe, Abstand und Maßstab. Bei der Platzierung von Pendelleuchten über Kücheninseln, Spülbecken oder Treppen sind die Grundlagen immer die gleichen.
Wichtige Regeln:
Höhe: Pendelleuchten sollten 76–91 cm (30–36 Zoll) über der Oberfläche hängen
Abstand: Zwischen den Pendelleuchten 61–91 cm (24–36 Zoll) freilassen
Anpassung an die Decke: Für jede zusätzlichen 30 cm (1 Fuß) Deckenhöhe über 244 cm (8 Fuß) etwa 7,5 cm (3 Zoll) zusätzliche Abhängung einplanen.
Maßstab: Wähle einen Pendelleuchtendurchmesser aus, der zum Raum und der Oberfläche darunter passt
Diese Maße sorgen für freie Sichtlinien, eine gleichmäßige Lichtverteilung und ausgewogene Proportionen. Erfahre auf mehr darüber, wie Du Pendelleuchten aufhängst.
Größe und Platzierung von Pendelleuchten für Kücheninseln
Wenn Du Pendelleuchten für die Beleuchtung Deiner Kücheninsel verwendest, wähle sie nach der Größe der Insel und der Höhe der Decke aus. Das Aufhängen mehrerer kleinerer Pendelleuchten in einer Reihe schafft eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gemütliche Atmosphäre. Eine Kücheninsel ist einer der beliebtesten Orte, um Pendelleuchten aufzuhängen, und die richtigen Proportionen haben einen großen Einfluss auf den gesamten Raum.
Was ist die ideale Höhe für Pendelleuchten über Kücheninseln?
Hänge die Pendelleuchten bei standardmäßigen Decken (244 cm, 8 Fuß) wie folgt:
76-91 cm (30-36 Zoll) über der Arbeitsplatte
Bei höheren Decken erhöht sich dieser Wert um:
7,5 cm (3 Zoll) für jeweils zusätzliche 30 cm
Diese Höhe sorgt für klare Sicht und schafft gleichzeitig eine konzentrierte, funktionale Beleuchtung.
Größe der Pendelleuchten für Deine Kücheninsel
So wählst Du die richtige Größe:
Kleine Inseln (122–152 cm / 4–5 Fuß): Kompakte Pendelleuchten
Mittelgroße Inseln (183–213 cm / 6–7 Fuß): Mittelgroße Pendelleuchten
Große Inseln (244–274 cm / 8–9 Fuß): Mittelgroße bis große Pendelleuchten
Designer-Tipp:
Eine einfache Formel lautet:
Durchmesser der Pendelleuchte ≈ Breite der Insel ÷ 5
Das sorgt für ein angenehmes visuelles Gleichgewicht.
Wie viele Pendelleuchten brauchst Du für eine lange Insel?
Inselbreite 152–183cm (5–6 Fuß) → 2 Pendelleuchten
Inselbreite 213–274cm (7–9 Fuß) → 2 oder 3 Pendelleuchten
305 cm+ (10 ft+) Insel → 3 Pendelleuchten oder eine lange lineare Leuchte
In welchem Abstand zueinander sollten Pendelleuchten aufgehängt werden?
61–91cm (24–36 Zoll) von Mitte zu Mitte
30cm (12 Zoll) vom Rand der Insel zur ersten Pendelleuchte
Dieser Abstand sorgt für einen gleichmäßigen Rhythmus des Lichts auf der Inseloberfläche.
Produkte für die Beleuchtung von Kücheninseln
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Pendelleuchten über Spülbecken
Wenn Du die Größe der Pendelleuchte über Deiner Spüle auswählst, solltest Du die Breite der Spüle und die Höhe der Decke berücksichtigen. Eine mittelgroße Pendelleuchte eignet sich im Allgemeinen gut, um die richtige Lichtintensität zu liefern, ohne optisch zu dominant zu sein. Waschbeckenbereiche profitieren von einer Beleuchtung, die sowohl praktisch als auch warm ist.
Ideale Aufhängehöhe
- Die Unterkante der Pendelleuchte aufhängen auf:
- 76-91 cm über dem Spülbeckenrand oder der Arbeitsplatte.
Größe
Kleine oder mittelgroße Pendelleuchten helfen dabei, einen Bereich nicht zu überwältigen.
Lichtqualität
Wähle einstellbares Weißlicht:
2700-3000 K für ein weiches, warmes Ambiente
3000–4000 K für helle funktionale Beleuchtung
Mit Philips Hue kannst Du im Handumdrehen zwischen warmem und kaltem Licht wechseln. Das smarte Lichtsystem von Philips Hue bietet viele weitere smarte Funktionen. Du kannst Deine Küchenleuchten mit Automatisierungen in der Hue App automatisch ein- und ausschalten. Genieße eine warme Begrüßung am Morgen und lasse die Lichter nachts herunterdimmen. Wir haben oft alle Hände voll, wenn wir in die Küche gehen oder sie verlassen. Wenn Du einen Smart Home-Assistenten hast, warum nicht die Sprachsteuerung nutzen? Gib einfache Sprachbefehle, um Pendelleuchten zu dimmen, aufzuhellen oder ein- und auszuschalten. Perfekt, wenn Du nasse oder mit Essen verschmierte Hände hast!
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Pendelgröße für Treppenhäuser und hohe Decken
Pendelleuchten – besonders wenn mehrere davon aufgehängt werden – setzen im Treppenhaus ein Statement und sorgen für eine großzügige Ausleuchtung. Sorge dafür, dass Pendelleuchten über Treppen hoch genug hängen, dass man darunter durchgehen kann, ohne anzustoßen. Große, helle Pendelleuchten sind perfekt für Treppen geeignet und sorgen für kräftiges Licht – ideal für Räume mit doppelter Höhe.
Empfohlene Fallhöhe
Ein Pendelleuchte hängt üblicherweise:
244–366 cm (8–12 Fuß) unter der Decke
So stellt man sicher, dass die Pendelleuchte den sichtbaren Höhenraum sinnvoll ausfüllt.
Ideale Leuchtentypen
Überdimensionale Statement-Pendelleuchten
Cluster mit mehreren Lichtquellen
Verstellbare Kabel-Pendelleuchten
Hohe lineare Pendelleuchten
Intelligente Beleuchtung kann die Dramatik noch verstärken, indem sie die Helligkeit zu verschiedenen Tageszeiten anpasst.
Zusätzliche Überlegungen zur Dimensionierung
Formeln für den Durchmesser von Pendelleuchten
Zwei beliebte Formeln:
Durchmesser der Pendelleuchte = Breite der Insel ÷ 5
Kombinierte Breite der Pendelleuchten insgesamt = 60–70% der Länge der Insel
Lumen für verschiedene Anwendungsfälle von Pendelleuchten
Aufgabenbereiche: 300-600+ Lumen
Umgebungsbereiche: 200-300 Lumen
Dekorative Pendelleuchten: Je nach Atmosphäre flexibel
Formen wählen
Kugel: gleichmäßiges, weiches Licht
Kegel: Fokussierte funktionale Beleuchtung
Trommel: warmes Umgebungslicht
Linear: Moderne, direktionale Beleuchtung
Wie Philips Hue Deine Pendelleuchten besser macht
Philips Hue Pendelleuchten und smarte Lampen bieten Flexibilität für jeden Raum. Du kannst die Helligkeit und die Farbtemperatur einstellen oder sogar Szenen erstellen, die sich im Laufe des Tages automatisch verändern.
Zu den Highlights gehören:
Feine Helligkeitsregelung für Aufgaben- oder Umgebungsbeleuchtung
Warmes bis kühles Weiß und Farboptionen (je nach Modell)
Dimmen ohne Neuverkabelung
Automatisierungen, die das Licht an Deine Morgenroutine oder Abendstimmung anpassen
Lange Kabeloptionen bei ausgewählten Pendelleuchten für hohe Decken
Eigenschaften smarter Beleuchtung
Hue
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
CHF 60.00
Hue
Dimmschalter weiß V2
CHF 22.00
Zubehör
Tap Dial Schalter Mini weiß
CHF 50.00
Hue
Hue Motion Sensor
CHF 45.00
Smart Button
Hue Smart Button
CHF 22.00
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Praktische Checkliste vor dem Kauf
Ceiling height (important for drop length)
Counter, sink or table width
Pendant diameter
Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm)
Number of pendants & spacing
Type of light needed (task, ambient or decorative)
IP rating if used near water
Smart bulb compatibility
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