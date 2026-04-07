Pendelleuchten tun mehr, als einen Raum zu erhellen — sie beeinflussen Balance, Komfort und Atmosphäre. In der richtigen Größe können sie eine Kücheninsel einladender wirken lassen, den Bereich um das Spülbecken hervorheben oder in einem hohen Treppenhaus zu einem skulpturalen Blickfang werden Aber die Wahl der richtigen Größe und Höhe der Pendelleuchte kann überwältigend sein, wenn Du dir nicht sicher bist, welche Maße Du beachten musst.

Dieser Leitfaden zur Größe von Pendelleuchten bietet klare Designerregeln und alle erforderlichen Maße. Unsere Tipps für Pendelleuchten gelten auch für die Größe und Prinzipien von Pendelleuchten über Inseln sowie Kücheninseln und enthalten Richtlinien für Pendelleuchten über Spülbecken. Du findest praktische Maßformeln, Tipps zu visuellen Proportionen und Inspirationen von Philips Hue, mit denen Du für jeden Moment die passende Beleuchtung erschaffen kannst.