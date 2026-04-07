Support
Frau wacht im Schlafzimmer mit smartem Aufwachlicht auf, das für einen sanften Start in den Tag einen Sonnenaufgang simuliert

Aufwachlicht: Was ist es und wie funktioniert es?

20. Januar 2026

Ein Aufwachlicht erhellt Dein Schlafzimmer langsam in einem bestimmten Intervall, um den Sonnenaufgang zu imitieren und Deinen Körper sanft aus dem Tiefschlaf zu führen. Im Gegensatz zum abrupten Klingeln eines klassischen Weckers verringert das sanfte, stufenweise heller werdende Licht die morgendliche Schlafträgheit und unterstützt Deine innere Uhr dabei, sich auf den natürlichen Tagesrhythmus einzustellen.

Bei stetiger Verwendung unterstützt ein Aufwachlicht einen gesünderen Schlafrhythmus und sorgt so für mehr Energie und bessere Stimmung für den Tag. Smarte Lösungen wie das Philips Hue Aufwachlicht wurden entwickelt, damit Du leichter einschlafen kannst und erholt aufwachst. 

Zwei smarte Aufwachlichter neben dem Bett sorgen für das beste Licht zum Aufwachen mit einem Sonnenaufgangseffekt und stimmungsvollem Leuchten

Das Philips Hue System unterstützt programmierbare Szenen, lebhafte Farbübergänge und smarte Automatisierungen für Deinen zirkadianen Rhythmus.

Wie ein Aufwachlicht funktioniert:

  • Abends wird warmes, blauschwaches Licht verwendet, um die Melatoninausschüttung zu unterstützen, damit Du zur Ruhe kommst.

  • Morgens signalisiert sanftes, aufhellendes Licht Deinem Gehirn, auf natürliche Weise aufzuwachen.

Erfahre mehr über smarte Beleuchtung für Gesundheit und Wohlbefinden und die zugrundeliegende Wissenschaft der Philips Hue Produkte für das Wohlbefinden.

 

 

Welche Art von Beleuchtung hilft dir, besser zu schlafen

Nicht alles Licht ist gleich, wenn es um Ruhe geht. Wähle für die Vorbereitung zum Schlafen warmes, gedimmtes Licht (unter 2700 K) und vermeide Töne mit hohem Blauanteil, da diese Melatonin unterdrücken. Nutze zum Aufwachen langsam heller werdendes kaltes Licht, das einen Sonnenaufgang simuliert. Genieße ein sanftes Erwachen wie zu einem natürlichen Sonnenaufgang mit der smarten Schlaf-Wach-Funktion von Philips Hue.

Die Wissenschaft hinter Licht und Schlaf

Die Forschung zeigt immer wieder, dass der Zeitpunkt, die Farbe und die Intensität des Lichts Deinen zirkadianen Rhythmus beeinflussen. Ein stetiger Rhythmus aus gedimmten Abenden und hellen Morgen unterstützt gesunde Schlafmuster.

Das ideale Licht für erholsamen Schlaf – mit smartem Aufwachlicht im Schlafmodus der Hue App.

Der Leitfaden zu Automatisierungen von Philips Hue bietet eine praktische Übersicht und erklärt, wie Du Lichtszenen erstellen kannst, die zum natürlichen Rhythmus Deines Körpers passen.

Sanftes Aufwachlicht vs. smartes Schlaf- und Aufwachlicht

Ein sanftes Aufwachlicht konzentriert sich auf eine Aufgabe: den Sonnenaufgang zu simulieren, um Dich aus dem Schlaf zu wecken. Ein smartes Schlaf- und Aufwachlicht wie jene im Philips Hue System kann mehr – es integriert personalisierte Automatisierungen und App-Steuerung.

Smarte Beleuchtung verbindet Dein Schlafzimmer mit Deinem Lebensstil und passt Farben, Helligkeit und Timing an, um Dich rund um die Uhr zu unterstützen. 

Schlafzimmerszene mit smarter Lampe für Aufwachlicht, entwickelt, um Schlaf- und Aufwachautomatisierungen zu unterstützen

Smartes Einschlaf- und Aufwachlicht und Sprachsteuerung

Wenn Du mehr Kontrolle, Integration mit Sprachassistenten und eine Abstimmung mit der übrigen Beleuchtung in Deinem Zuhause möchtest, kannst Du mit smarten Steuerzentralen (Hubs) wie der Hue Bridge und der Bridge Pro ein ideales smartes Setup schaffen. 

Mit Philips Hue kannst Du eine personalisierte Lichtumgebung erschaffen, die Dir besseren Schlaf und ein sanftes Aufwachen beschert. 

Erfahre unter Hue entdecken mehr darüber, wie Hue Beleuchtung den Alltag unterstützt.

Das richtige Licht für die Nacht: Philips Hue Produkte für besseren Schlaf

Hier sind einige Philips Hue Produkte, die sowohl das Einschlafen als auch das Aufwachen unterstützen:

Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, weiß

Einschlaf- und Aufwachlicht

Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, weiß

CHF 280.00

Exklusiv
Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, schwarz

Einschlaf- und Aufwachlicht

Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, schwarz

CHF 280.00

Sale
Go Tragbare Tischleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Go Tragbare Tischleuchte weiß

CHF 160.00

Artikel fast ausverkauft

Erstelle Dein Set
Iris Tischleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Iris Tischleuchte weiß

CHF 110.00

Erstelle Dein Set
Play Lightbar Doppelpack

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar Doppelpack

CHF 140.00

Entdecke unser gesamtes Angebot an smarten Tischleuchten

Warum sie passen: Jede Leuchte bietet personalisierte Helligkeits- und Farbübergänge, die auf Deinen Schlaf-Wach-Rhythmus abgestimmt sind und Dein Wohlbefinden steigern. Sie können zum Einschlafen auf beruhigende warme Töne gedimmt und für allmähliche Aufwachautomatisierungen konfiguriert werden. Die Twilight-Lampe verfügt zum Beispiel über integrierte Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangssimulationsmodi, damit Du ganz natürlich aufwachen und sanft einschlafen kannst.Shape

So richtest Du eine sanfte Lichtautomatisierung zum Aufwachen ein

Beim Erschaffen eines smarten Schlaf-Wach-Zyklus geht es nicht um das Zubehör, sondern um den Rhythmus. Unten findest Du eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, der Du in der Philips Hue App folgen kannst.

Schritt 1: Lege eine einheitliche Weckzeit fest

Entscheide Dich für eine feste Weckzeit (z. B. 6:30 Uhr) und behalte sie nach Möglichkeit wochentags und am Wochenende bei – das fördert die zirkadiane Konsistenz.

Schlafzimmerszene mit automatischer Weckbeleuchtung mit intelligentem Wecklicht, das allmählich die Helligkeit erhöht, um erfrischt aufzuwachen

Schritt 2: Erstelle eine "Sonnenaufgangs"-Automatisierung

    1. Öffne die Hue App → Wähle „Automatisierungen“ aus → Gehe auf das Pluszeichen in der rechten Ecke, um eine neue Automatisierung hinzuzufügen

    2. Wähle „Mit Licht aufwachen“ aus und bestimme Dein Gerät (z. B. Twilight Lampe oder ausgewählte Hue Leuchten).

    3. Stelle die Startzeit 20-30 Minuten vor Deinem eigentlichen Wecker ein (z. B. 6:00 Uhr).

    4. Wähle eine schrittweise Erhöhung der Helligkeit: Beginne mit ~5% und gehe dann zur Weckzeit auf ~50%.

    5. Wähle den Farbübergang aus: z. B. warmer Bernsteinton → weiches weißes Licht → Tageslichtweiß.

    6. Verbinde die Automatisierung mit Deiner Schlafzimmerbeleuchtung. Speichern und aktivieren.

Schritt 3: Wähle Dein Farbtöne aus

Wähle in der gleichen Automatisierung die Farbpalette aus: Warme Bernsteintöne für die Anfangsphase, die dann zum Aufwachen in weiches weißes Licht oder Tageslichtweiß übergehen. Bei smarten Systemen kannst Du Sprachintegration hinzufügen („Alexa, guten Morgen“).

Schritt 4: Füge eine "Einschlafautomatisierung" hinzu

    1. Wähle in der Hue App unter „Automatisierungen“ die Option „Schlafen gehen“ aus.

    2. Lege die Auslösezeit fest (z. B. 22:30 Uhr).

    3. Wähle einen Ausblendungseffekt: dimme über 15 Minuten auf 10 % und schalte dann ab.

    4. Wähle warme Rot- oder Bernsteintöne aus, um Entspannung zu signalisieren.

    5. Verknüpfe Schlafzimmerleuchten und richte eine beliebige Logik zum Pausieren/Überspringen ein (z. B. überspringen, wenn Du noch wach bist und liest).

Smartes Aufwachlicht auf dem Nachttisch erzeugt einen warmen, orange-gelben Schein, um die Aufwachbeleuchtung zu unterstützen

Schritt 5: Testen & Einstellen

Nach einigen Morgen kannst Du die Dauer (probiere 15, 20, 30 Minuten) und Farbtemperaturen anpassen, um herauszufinden, was für Dich am sanftesten ist. Kombiniere sie mit anderen schlafhygienischen Maßnahmen wie der Einschränkung von Bildschirmen vor dem Schlafengehen.

Tipps und Automatisierungen für eine gesunde Schlafroutine

  • Vermeide Bildschirme 60–90 Minuten vor dem Schlafengehen.

  • Experimentiere mit der Dauer des Sonnenaufgangs – 20 oder 30 Minuten sind für die meisten Menschen am besten.

  • Nutze die Entspannungsbeleuchtung am Abend.

  • Bleib konsequent. Dein Körper passt sich an Muster an, nicht an Perfektion.

  • Kombiniere es mit Sound. Nutze natürliche Töne oder sanfte Musik mit Deiner Lichtroutine für ein ganzheitliches Aufwacherlebnis.

Smartes Aufwachlicht auf dem Nachttisch erzeugt einen warmen, orange-gelben Schein, um die Aufwachbeleuchtung zu unterstützen

Weitere Inspirationen für den Abend findest Du auf der Seite von Philips Hue mit Ideen für die Schlafzimmerbeleuchtung.

Der richte Start in den Tag: Philips Hue Lampen für ein sanftes Erwachen

Hier sind einige Produkte, die Dich am Morgen unterstützen:

Sale
Hue Essential Lightstrip 5 m

Lightstrip

Hue Essential Lightstrip 5 m

CHF 60.00

Sale
TV Play Gradient Lightstrip 55"

Hue White & Color Ambiance

TV Play Gradient Lightstrip 55"

CHF 200.00

OmniGlow Lightstrip 5 m

LIGHTSTRIPS

OmniGlow Lightstrip 5 m

CHF 200.00

Sale
Flux Lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip 3 m

CHF 70.00

Erstelle Dein Set
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

CHF 160.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Entdecke unser komplettes Angebot an Lightstrips.

Darum passen sie: Gemeinsam geben diese Produkte volle Kontrolle über die zirkadiane Beleuchtung – von sanften simulierten Sonnenaufgängen zu Energie spendendem Tageslichtweiß und dynamischen Farbszenen, die Deine Stimmung zu jeder Zeit des Tages widerspiegeln. Wenn Du etwa eine Hue Bloom auf dem Nachttisch mit einer Aufwachroutine paarst, wird sie sanft leuchten und heller werden, wenn Dein Körper langsam aus dem Schlaf erwacht, während eine Gradient Light Tube das Kopfende Deines Betts in immersives Morgenlicht hüllt. 

Fazit: Wache mit Licht auf, nicht mit Weckern

Wenn Aufwachlicht noch etwas Neues für Dich ist, fange klein an: Versuche es mit einer smarten Nachttischleuchte wie der Hue Twilight kombiniert mit einer Aufwachautomatisierung und behalte Deinen Rhythmus für die nächsten Wochen stetig bei. Dein Morgen wird schon bald sanfter sein und Du wirst mehr Energie haben. 

Mit Philips Hue ist das Licht Dein Partner auf der Reise zum Wohlbefinden – vom ersten Morgenrot bis zum letzten warmen Leuchten in der Nacht. Manchmal kann schon der kleinste Lichtschein verändern, wie wir aufwachen – und leben.

Zurück zu allen Artikeln
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay