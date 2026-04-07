Beleuchtungsideen für das Schlafzimmer

Die Wahl der richtigen Lichtfarbe für Schlaf und Wachsein spielt eine große Rolle dabei, wie sich Dein Körper im Laufe des Tages verändert. Kaltweißes Licht (ca. 3.500–4.000 K) ist ideal für den Morgen und unterstützt Konzentration, Energie und die Wahl der Garderobe. Wenn der Tag zu Ende geht, signalisieren wärmere Töne (2.000-2.700 K) Deinem Körper, sich zu entspannen und sich auf die Ruhe vorzubereiten.

Für die Abende und die Schlafenszeit sind melatoninfreundliche Lichtfarben besonders wichtig. Sanfter Bernstein, Kerzenlicht und sogar Rotlicht mit geringer Intensität sind bekanntermaßen sanfter für die Augen und stören die Melatoninproduktion weit weniger als blaues oder kaltweißes Licht. Dadurch sind sie eine gute Wahl für die Nacht, beim Lesen im Bett oder beim Entspannen vor dem Schlaf.

Philips Hue erleichtert Dir den nahtlosen Übergang zwischen den einzelnen Phasen – ob Du von aktivierendem Tageslicht zu beruhigend warmem Licht wechselst oder einen sanften Lichtverlauf erzeugst, der Deinem natürlichen Tag‑Nacht‑Rhythmus entspricht. Stell Dir eine sanfte, pfirsichfarbene und entspannende Szene vor, die langsam in einen tief warmen, rötlichen Abendglanz übergeht. Das Ergebnis ist eine Schlafzimmerumgebung, die einen besseren Schlaf fördert, indem sie Deine Stimmung sanft und vorhersehbar lenkt, ohne abrupte Helligkeits- oder Farbänderungen.