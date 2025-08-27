Lass Deiner Vorstellungskraft freien Lauf und bringe Deinen Außenbereich dank Philips Hue so richtig zum strahlen. Du kannst das Ambiente jedem Anlass anpassen: einer großen Party, einem intimen Abendessen oder einem Moment der Entspannung in einer Spätsommernacht.
Smarte Beleuchtung für Deinen Garten
Erlebe die Philips Hue Außenbeleuchtung
Das perfekte Ambiente für Deinen Außenbereich
Verwandel einen glanzlosen Garten mit Philips Hue in einen wunderschönen Außenbereich. Platziere farbige Leuchten – von Weg- und Wandleuchten bis hin zu Scheinwerfern und mehr – in Deinem Garten und setze verspielte Farbtupfer oder leuchtende Töne ein, um die Bühne für ein unglaubliches Ereignis im Freien zu schaffen.
Entspanne Dich mit warm- bis kaltweißem Licht
Verlängere Deine Abende mit Philips Hue Außenbeleuchtung. Sorge für das richtige Ambiente auf Deiner Terrasse, Deinem Balkon oder Deiner Veranda und entspanne Dich. Vom warmen weißen Licht der Sommersonne bis zum eiskalten Tageslicht des Winters: Du kannst das ganze Jahr über jede Schattierung von weißem Licht genießen, die zu Deiner Stimmung passt.
Besonderes Licht für besondere Anlässe
Familie oder Freunde kommen zu Besuch? Passe Deine Außenbeleuchtung dem Anlass an. Dekoriere Deinen Raum mit den auffälligen Festavia Globe Outdoor Lichterketten, strahle die Fassade Deines Hauses mit den Festavia Permanent Outdoor Lights an, lasse Lightstrips entlang Deiner Grundstücksgrenzen und Wege leuchten, oder füge Deinem Garten mit Sockelleuchten und Spots farbige Tupfer hinzu – alle zusammen erzeugen die Magie für gemütliche Abendessen auf dem Balkon, Grillevents auf der Terrasse oder eine Gartenparty. Erstelle bunte Szenen oder dynamische Szenen mit ansprechenden Farbverläufen, um diese besonderen Momente in vollen Zügen zu genießen.
Einfach zu installieren und zu erweitern
Erhelle dunkle Wege, setze Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf Deiner Terrasse. Du kannst es ganz alleine machen– mit Hue Spots oder Sockelleuchten. Das System ist Niedervolttechnologie – sicher in der Anwendung in Deinem Garten und einfach zu installieren. Vergiss den Elektriker: erschaffe und erweitere ganz nach Deinen Vorstellungen.
Beliebteste Outdoor-Produkte
Hue White & Color Ambiance
Calla Outdoor Sockelleuchte
CHF 130.00
Hue White & Color Ambiance
Hue Impress Sockelleuchte (Niedervolt)
CHF 190.00
Hue White & Color Ambiance
Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
Hue White & Color Ambiance
Outdoor Lightstrip 5 Meter
CHF 280.00
Hue
Verlängerungskabel Outdoor 2,5m schwarz + T-Stück
CHF 25.00
Hue White & Color Ambiance
Hue Impress Outdoor Wandleuchte (Niedervolt)
CHF 160.00
Hue White
Lucca Outdoor Wandleuchte anthrazit
CHF 100.00
Entdecke den Empfang zu Hause
Leuchten, die Dich zu Hause willkommen heißen
Automatisiere Deine Beleuchtung so, dass sie Dich zu Hause willkommen heißt. Philips Hue beleuchtet Deinen Vorgarten und Deine Einfahrt automatisch bei Deiner Ankunft.
Philips Hue ist das smarte, kabellose Lichtsystem, mit dem Du Dein Licht ganz einfach steuern und die perfekte Atmosphäre für jeden Moment drinnen und draußen schaffen kannst. Erwecke Deinen Außenbereich mit einer Reihe speziell entwickelter Außenleuchten zum Leben.
Außenleuchten
Wähle aus unserer Kollektion von Außenleuchten, die speziell für alle Wetterbedingungen entwickelt wurden.
Hue Bridge
Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines smarten Lichtsystems. Damit kannst Du bis zu 50 Lampen anschließen und die endlosen Möglichkeiten des Systems nutzen.
Lichtsteuerung
Es gibt viele smarte Möglichkeiten, Deine Beleuchtung zu steuern – von der Philips Hue App bis hin zu kabellosen smarten Schaltern und mehr.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.