Lass es so aussehen, als wärst Du zu Hause

Verschaffe Dir mit einem Fingertipp in der Philips Hue App ein Gefühl von Sicherheit! Erstelle eine Anwesenheitssimulation, damit es so aussieht, als ob Du zu Hause wärst, auch wenn Du unterwegs bist - oder schalte Deine Lichter von überall auf der Welt ein und aus.