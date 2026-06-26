Philips Hue und LG

Lass Deine Lampen mithilfe der Hue Sync TV App auf die Bildschirminhalte Deines LG-Fernsehers reagieren.

Mann und Frau sitzen auf der Couch vor einem LG-Fernseher mit lilafarbener und blauer Hue Beleuchtung

Sync TV App auf LG TVs

Synchronisiere Deine Hue Lichter ganz nach Belieben mit dem, was Du Dir auf dem LG-Fernseher ansiehst.

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So synchronisierst Du Dein Licht mit Deinem LG-Fernseher

Hue Play Gradient Lightstrip, Hue Bridge und Leuchte auf weißem Hintergrund

Prüfe die Kompatibilität

Die Sync TV App ist kompatibel mit bestimmten LG-Fernsehern ab 2024 mit webOS24 oder höher. Wenn Dein Fernseher die App unterstützt, wird sie angezeigt, wenn Du in den Apps danach suchst.

Kompatible TVs finden
An der Wand befestigter LG-Fernseher mir drei smarten Hue Lichtern

Richte Dein Hue System ein

Um Deine Lichter mit dem LG-Fernseher zu synchronisieren, braucht Du mindestens eine farbfähige Philips Hue Lampe und eine Hue Bridge.

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Hol Dir die Sync TV App

Lade die App auf Deinen Fernseher herunter, richte sie ein und mach Dich bereit für die Synchronisierung!

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Die besten Leuchten fürs Synchronisieren

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TV Play Gradient Lightstrip 55"

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LG-Fernseher hängt an der Wohnzimmerwand, umgeben von bunten Lichtern

LG

LG bietet seinen Nutzern seit über 60 Jahren hochwertige Produkte, Dienstleistungen und Funktionen – auch für Smart Home.

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Fragen und Antworten

Welche LG-Fernseher sind mit der Hue Sync TV App kompatibel?

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