*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip 65" + Hue Sync Box 8K
Verwandele Dein Entertainment in ein vollständig immersives Licht-Synchronisationserlebnis mit einer Hue Play HDMI Sync Box 8K, zwei Play Lightbars und einem Play Gradient Lightstrip 65 Zoll. Erlebe Deine Spiele, Filme und Musik auf eine ganz neue Art und Weise!
Aktueller Preis ist CHF 674.50, ursprünglicher Preis ist CHF 710.00
Produkt-Highlights
- Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
- HDMI 2.1 zertifiziert
- 1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
- Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
