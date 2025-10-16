Extra Power für alle, die mehr wollen. Mit der Hue Bridge Pro Steuerungszentrale schaltest du die gesamte Palette der smarten Beleuchtungsfunktionen frei.
Smart starten oder upgraden
Kaufe Hue Produkte inkl. Bridge Pro im Wert von 250 CHF und bekomme 50 CHF zurück!
Aktionszeitraum:
20.10 – 16.11.2025
Registrieren bis:
14.12.2025
Einfach eine Hue Bridge Pro und weitere Hue Artikel im Wert von 250 CHF aussuchen und an der Cashback-Aktion teilnehmen.
So erhältst Du in 4 Schritten Deine Rückerstattung
1. Hue Bridge Pro und weitere Hue Produkte im Wert von 250 CHF kaufen
- Bei Philips Hue direkt
- Bei autorisierten Online Händlern
- Bei autorisierten Händlern in Deiner Nähe
2. Online registrieren
- Klicke hier, um Dich für die Aktion zu registrieren
- Gebe auf der Webseite Deine Daten ein (Adresse, Bankverbindung)
3. Kaufbeleg & Foto hochladen
- Mache ein Foto vom Kaufbeleg oder scanne diesen ein
- Mache ein Foto von Deinen gekauften und ausgepackten Produkten
- Lade diese Daten direkt auf der Seite hoch
4. Cashback Betrag erhalten
- Bestätige per E-Mail Deine Registrierung, um die Registrierung abzuschließen.
- Sofern alle Schritte erfolgt sind, erhältst Du innerhalb von 6 Wochen den Geldbetrag direkt auf Dein Konto überwiesen.*
- Behalte Dein E-Mail-Postfach für eventuelle Rückfragen im Blick.
*Die genauen Teilnahmebedingungen findest du hier.
FAQ zum Philips Hue Cashback
Wann findet die Philips Hue Cashback-Aktion statt?
Wann findet die Philips Hue Cashback-Aktion statt?
Welche Artikel nehmen an der Philips Hue Cashback teil?
Welche Artikel nehmen an der Philips Hue Cashback teil?
Wer sind die autorisierten Händler für die Cashback-Aktion?
Wer sind die autorisierten Händler für die Cashback-Aktion?
Welche Daten werden für die Aktion benötigt?
Welche Daten werden für die Aktion benötigt?
Wie kann ich über Angebote und Aktionen von Philips Hue auf dem Laufenden bleiben?
Wie kann ich über Angebote und Aktionen von Philips Hue auf dem Laufenden bleiben?
Teilnahmebedingungen – Kurzform
- Diese Aktion gilt ab dem 20.10. bis zum 16.11.2025. Registrierungsschluss ist der 14.12.2025.
- Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren oder wirksam vertretene Person mit Lieferanschrift in der Schweiz.
- Aktion gilt ausschließlich beim Kauf von Philips Hue Produkten zusammen mit einer Hue Bridge Pro Zentrale und einem Warenkorbwert von mindestens 250 CHF auf demselben Beleg und nicht bei Finanzierung, Ratenkauf, oder Ähnlichem. Teilnahme nur mit gültigem Kaufbeleg und nach online Registrierung, sowie Angabe von Adresse und Bankverbindung. Bitte beachte hierfür auch unseren Datenschutzhinweis.
- Bitte beachte, dass diese Aktion nicht mit anderen Promotions (Bundles, Rabattcodes) kombiniert werden kann und pro Haushalt nur eine einzige Teilnahme möglich ist.
- Die Registrierung ist ausschließlich online auf der „Aktionswebsite“ möglich. Der Cashback-Antrag inklusive aller notwendigen Unterlagen muss bis zum 14.12.2025 eingereicht werden. Spätere Registrierungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Es gilt das Datum des Eingangs der Registrierung.
- Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sind über folgendem Link erreichbar: https://www.hue-promo.de/de-ch/assets/termsandconditions
- Diese Aktion:
a. gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.
b. unterliegt dem Vorbehalt hinsichtlich Änderungen von Preis und/oder Produkt sowie hinsichtlich Rechtschreib-, Druck- und Satzfehlern.
- Der Anbieter ist Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis). Signify behält sich das Recht vor, eine Aktion jederzeit abzubrechen, vorzeitig zu beenden oder diese Nutzungsbedingungen durch eine Neuveröffentlichung zu ändern.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.