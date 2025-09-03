Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Lightstrip + Hue Sync Box 8K

Set: Lightstrip + Hue Sync Box 8K

Genieße ein immersives Medienerlebnis und lebendige Effekte mit der Hue Play HDMI Sync Box 8K und einem erweiterbaren 2 Meter LED Lightstrip Plus.

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
  • HDMI 2.1 zertifiziert
  • 1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
  • Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
