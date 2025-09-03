*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Sale
Set: Play Gradient Lightstrip 55" + Hue Sync Box 8K + Bridge
Entfessele Deine Surround-Beleuchtung! Mit einer Hue Bridge und der Hue Play HDMI Sync Box 8K kannst du erleben, wie der Play Gradient Lightstrip 55 Zoll die Farben wechselt, dimmt und heller wird – perfekt synchron mit den Inhalten auf Deinem TV-Bildschirm.
Aktueller Preis ist CHF 549.00, ursprünglicher Preis ist CHF 610.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und vollfarbiges Licht
- Synchronisiere Deine Lampen mit TV
- Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
- Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
- Einfache Einrichtung mit Bridge
- Smarte Steuerung per App, Sprache oder Zubehör
Angesagte Produkte
Erstelle Dein Set
Hue White & Color Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
CHF 110.00
Erstelle Dein Set
Hue White & Color Ambiance
Play Lightbar Doppelpack
Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
CHF 140.00