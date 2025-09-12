Support
Hue kabelgebundene Türklingelkamera + Indoor Motion Sensor + 2 weiße Kontaktsensoren

Überwache von überall aus, wer vor Deiner Tür steht, erhalte Ton- und App-Benachrichtigungen und interagiere mit der Zwei-Wege-Kommunikation über die kabelgebundene Türklingelkamera, den Bewegungssensor und 2 weißen Kontaktsensoren.

  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Sofortige Bewegungsalarme
  • Gestochen scharfer 2K-Videostream
  • Automatisiere Deine Beleuchtung
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Finde die passende Bedienungsanleitung

