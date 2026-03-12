Dieses Produkt ist für nicht smarte Lampen geeignet. Erweitere Dein Philips Hue Ökosystem um Deine herkömmlichen Leuchten, damit du sie wie Deine Hue Leuchten steuern kannst. Der kabelgebundene Ein-/Aus-Schalter ist mit den meisten herkömmlichen Leuchten kompatibel und lässt sich gemeinsam mit Deinen Hue Leuchten nutzen. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst smart! Nach der Installation kannst Du Deine Leuchten über die Hue App, per Sprachassistent oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Erstelle Zeitpläne und Timer, die zu Deinem Tagesablauf passen. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Genieße mit einer Hue Bridge eine zuverlässige und reaktionsschnelle Steuerung, auch bei WLAN-Ausfall. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen

Kontrolliere smarte und nicht smarte Lampen

Programmiere Timer und Zeitpläne

Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich

Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten