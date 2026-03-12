Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)
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Für ein(e) Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack) ist eine Bridge erforderlich

Über Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)

Dieses Produkt ist für smarte Lampen. Das kabelgebundene Modul sorgt dafür, dass Deine Philips Hue Leuchten mit Strom versorgt und steuerbar bleiben, auch wenn jemand den Wandschalter ausschaltet. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Nach der Installation kannst Du mit Deinem vorhandenen Schalter nutzen, um Leuchten in Räumen und Zonen zu steuern oder mit einem einfachen Tastendruck durch Deine bevorzugten, voreingestellten Lichtszenen zu wechseln. Erfordert eine Hue Bridge, die für die lokale Steuerung eine zuverlässige Zigbee Verbindung nutzt, sodass Deine Leuchten auch bei WLAN-Ausfall reagieren. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Sorgt dafür, dass Hue Lampen erreichbar bleiben
  • Macht vorhandene Schalter smart
  • Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen
  • Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich
  • Hue Bridge erforderlich

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