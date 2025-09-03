*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Neu
Basis Starter-Set: 3 smarte Lampen E27 (806 lm)
Tritt ein in die Welt der smarten Beleuchtung mit diesem Philips Hue Basis Starter-Set mit drei einstellbaren Farb- und Tunable White Lampen, die Du ganz einfach von gemütlichem Warmweiß bis Kaltweiß einstellen kannst. Schaffe die perfekte Stimmung mit sanftem Dimmen, Millionen von Farben und einer Bibliothek von Lichtszenen, die von unseren Experten entworfen wurden – oder kreiere Deine eigene! Stelle eine Verbindung zu der mitgelieferten Hue Bridge her und nutze unendlich viele Features. Steuere Dein Licht mit Deiner Stimme, der App oder einem beliebigen smarten Zubehör.
Sockel
Lichtfarbe
Modell
Pack
Form
Current price is {currentPrice}
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Up to 806 lumens
- Warm-to-cool white (2200-6500K)
- Dimmable to 2% brightness
- Essential color light
- Hue Bridge included
Angesagte Produkte
Hue White Ambiance Filament Lampe
E27 - Filament Giant Globe G125 - 550
CHF 55.00
Hue White & Color Ambiance
E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
CHF 110.00
CHF 66.00
Hue White & Color Ambiance
E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
CHF 110.00
Hue White & Color Ambiance
E27 - Smarte Lampe A67 - 1600
CHF 80.00
Hue
Hue Motion Sensor
CHF 45.00
Hue
Dimmschalter weiß V2
CHF 22.00
Hue White & Color Ambiance
E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470
CHF 110.00
Hue White & Color Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
CHF 160.00
Hue White & Color Ambiance
ST72 - Smarte Lampe E27
CHF 80.00
CHF 48.00
Hue White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
CHF 70.00
Hue White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
CHF 50.00
Steuere Lampen mit Deiner Stimme*
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.
Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
Verwandele Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben. Erzeuge sofort die zu jedem Ereignis passende Atmosphäre. Ein Fingertipp genügt und schon entsteht eine festliche Partystimmung. Verwandele Dein Wohnzimmer in ein Kino, verschönere Deine Einrichtung mit farbigen Akzenten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Unterhaltung bei intelligenter, farbiger Beleuchtung
Mit den 16 Millionen Farben von Philips Hue gibt es keine Grenzen – Du kannst Dein Heim zum perfekten Partyort machen, eine Gutenachtgeschichte lebendig machen und vieles mehr. Mit den voreingestellten farbigen Lichtszenen kannst Du jeder Zeit für ein echtes Sommerfeeling sorgen oder mit eigenen Fotos ganz besondere Erinnerungen erneut erleben.
Synchronisiere Filme, Fernsehsendungen, Musik und Spiele mit smarten Lampen
Synchronisiere das Geschehen auf Deinem Bildschirm oder den Takt Deiner Musik mit Deinen smarten Lampen und bringe Dein Entertainment damit auf ein neues Level.* Wähle aus, wie Du Deine Lampen mit Deinen Filmen, Deiner Musik (auch mit unserer Spotify-Integration!), Deinen Fernsehsendungen oder Games synchronisieren möchtest und beobachte, wie Deine farbfähigen Lampen in Deinem Entertainment-Bereich reagieren. *Hue Bridge erforderlich
Intelligente Heimautomatisierungszentrale: Hue Bridge
Die Hue Bridge ist ein essentieller Bestandteil jedes intelligenten Philips Hue-Beleuchtungssystems. Sie ist das „Gehirn“ der Bedienung und kommuniziert mit den intelligenten Leuchten und der Hue-App, um sicherzustellen, dass alles gut zusammenwirkt. Dazu ermöglich sie intelligente Automatisierungsfunktionen wie die Planung von Routinen und Timern.
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60 x 111