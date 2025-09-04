Support
  • 2K-Video und Gegensprechfunktion
  • Schließe den Gong überall an
  • Tag- und Nachtsicht
Eine Person nähert sich der Eingangstür eines Zuhauses und schaltet Philips Hue Lampen über die Video-Türklingel ein.

Bewegung erkannt? Lichter an!

Wenn die Videotürklingel eine Bewegung wahrnimmt, schalten sich Deine Philips Hue Lampen automatisch ein. Wenn jemand an der Tür klingelt, blinken Deine Lichter sanft auf – damit Du weißt, dass jemand an Deiner Tür ist.

Eine Person, die sich an einem anderen Ort als ihrem Zuhause befindet, erhält eine Benachrichtigung einer Bewegungsmeldung und beobachtet ihre Eingangstür über die Hue App.

Wissen, wer da ist, egal wo Du bist

Erhalte sofortige Benachrichtigungen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Schaue Dir den Live-Video-Feed an und sprich mit den Besuchern über das eingebaute Mikrofon.

Ein Mann steuert über die Hue App auf seinem Smartphone seine Türklingel, den Gong und die Philips Hue Lampen.

Ultimative Kontrolle in einer App

Verwalte Deine Türklingel, den Gong und die Philips Hue Lampen über die Hue App – Du brauchst nur diese eine App. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe von überall aus verbunden.

Eine Eingangstür mit einer Paketlieferung und einem eingefügten Bild der liefernden Person von einer Hue Video-Türklingel.

Alles im Detail sehen

Erlebe die 2K-Auflösung und den 180°-Weitwinkel von Kopf bis Fuß – perfekt, um Besucher und Pakete vor Deiner Haustür zu entdecken.

Ein smarter Hue Gong, der in einer Wandsteckdose in der Küche eingesteckt ist und einen Alarm ertönen lässt.

Verpasse nie wieder ein Türklingeln

Erhalte akustische Alarmmeldungen in Deinem Zuhause und sofortige Benachrichtigungen auf Deinem Telefon, wenn jemand an der Tür steht.

Ein Mann sitzt an seinem Laptop und überwacht seine Haustür über einen Live-Feed von der Hue Türklingel.

Mit einem einfachen Befehl sehen, wer da ist

Sieh Dir den Live-Feed Deiner Videotürklingel auf kompatiblen Smart Displays mit Alexa, Google Assistant oder Apple Home an.

Ein Mann sitzt auf seinem Sofa und erhält auf seinem Smartphone über die Hue App eine Benachrichtigung für eine Bewegungserkennung.

Nahtlose Integration in Dein Hue Ökosystem.

Es ist eine Hue Bridge erforderlich, um Funktionen zu aktivieren, welche die Beleuchtung integrieren, z. B. Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung, Auslösen von Lichtalarmen oder Nutzung von "Lichtklingeln", sobald die Türklingel betätigt wird.

Abo suchen

Die grundlegenden Funktionen der Secure Kamera sind kostenlos nutzbar – nur für einige erweiterte Funktionen ist ein Abo erforderlich. Informiere Dich über die verschiedenen Abonnements, entdecke deren Besonderheiten und finde das passende Abo für Dich.

Abos erkunden

Fragen und Antworten

Welche Werkzeuge benötige ich, um die Hue Secure Türklingelkamera zu installieren?

Besitzt die Hue Secure Türklingelkamera eine Batterie (als Backup)?

Funktioniert die Hue Secure Türklingelkamera zusammen mit meiner vorhandenen Türklingel?

Kann ich meine Hue Secure Türklingel selbst installieren oder brauche ich einen Elektriker?

Wie groß ist das Sichtfeld der Kamera?

Wie hoch ist die Auflösung der Kamera?

Erfordert die Hue Secure Türklingel eine Bridge?

Ist die Türklingel wetterfest?

Was ist ein Lichtalarm und wie funktioniert er?

Kann ich die vordere Abdeckung des Smart Gongs entfernen?

Wie laut ist die Sirenenfunktion?

Kann ich selbst Töne für meinen Gong hinzufügen?

Kann ich den smarten Gong ohne Hue App stumm oder wieder einschalten?

Was bedeutet MotionAware™ für den smarten Gong?

Kann ich für meinen smarten Gong unterschiedliche Lautstärken konfigurieren?

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Kunststoff

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Packmaße und Gewicht

Service

Technische Daten

Die Kamera

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

