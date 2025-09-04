Wenn die Videotürklingel eine Bewegung wahrnimmt, schalten sich Deine Philips Hue Lampen automatisch ein. Wenn jemand an der Tür klingelt, blinken Deine Lichter sanft auf – damit Du weißt, dass jemand an Deiner Tür ist.
- 2K-Video und Gegensprechfunktion
- Schließe den Gong überall an
- Tag- und Nachtsicht
Bewegung erkannt? Lichter an!
Wissen, wer da ist, egal wo Du bist
Erhalte sofortige Benachrichtigungen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Schaue Dir den Live-Video-Feed an und sprich mit den Besuchern über das eingebaute Mikrofon.
Ultimative Kontrolle in einer App
Verwalte Deine Türklingel, den Gong und die Philips Hue Lampen über die Hue App – Du brauchst nur diese eine App. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe von überall aus verbunden.
Alles im Detail sehen
Erlebe die 2K-Auflösung und den 180°-Weitwinkel von Kopf bis Fuß – perfekt, um Besucher und Pakete vor Deiner Haustür zu entdecken.
Verpasse nie wieder ein Türklingeln
Erhalte akustische Alarmmeldungen in Deinem Zuhause und sofortige Benachrichtigungen auf Deinem Telefon, wenn jemand an der Tür steht.
Mit einem einfachen Befehl sehen, wer da ist
Sieh Dir den Live-Feed Deiner Videotürklingel auf kompatiblen Smart Displays mit Alexa, Google Assistant oder Apple Home an.
Nahtlose Integration in Dein Hue Ökosystem.
Es ist eine Hue Bridge erforderlich, um Funktionen zu aktivieren, welche die Beleuchtung integrieren, z. B. Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung, Auslösen von Lichtalarmen oder Nutzung von "Lichtklingeln", sobald die Türklingel betätigt wird.
Fragen und Antworten
Welche Werkzeuge benötige ich, um die Hue Secure Türklingelkamera zu installieren?
Besitzt die Hue Secure Türklingelkamera eine Batterie (als Backup)?
Funktioniert die Hue Secure Türklingelkamera zusammen mit meiner vorhandenen Türklingel?
Kann ich meine Hue Secure Türklingel selbst installieren oder brauche ich einen Elektriker?
Wie groß ist das Sichtfeld der Kamera?
Wie hoch ist die Auflösung der Kamera?
Erfordert die Hue Secure Türklingel eine Bridge?
Ist die Türklingel wetterfest?
Was ist ein Lichtalarm und wie funktioniert er?
Kann ich die vordere Abdeckung des Smart Gongs entfernen?
Wie laut ist die Sirenenfunktion?
Kann ich selbst Töne für meinen Gong hinzufügen?
Kann ich den smarten Gong ohne Hue App stumm oder wieder einschalten?
Was bedeutet MotionAware™ für den smarten Gong?
Kann ich für meinen smarten Gong unterschiedliche Lautstärken konfigurieren?
