  • Plug and Play
  • Alarmsignale auslösen
  • Funktioniert mit dem Hue Ökosystem
Ein smarter Hue Gong, der in einer Wandsteckdose in der Küche eingesteckt ist und einen Alarm ertönen lässt.

Höre es, überall

Mit dem smarten Gong kannst Du Dich jederzeit akustisch warnen lassen. Platziere mehrere Gongs zuhause, um sicherzustellen, dass Du nie einen Besucher verpasst, egal wo Du bist.

Ein Eindringling verlässt die Haustür, während das Licht des Zuhauses rot leuchtet und ein Hue Gong einen Alarm ertönen lässt.

Unerwünschte Besucher mit Alarm und Licht abschrecken

Löse manuell oder automatisch eine Sirene und Lichtalarm aus, wenn Dein Hue Secure System scharf geschaltet ist.

Ein Mann steuert über die Hue App auf seinem Smartphone seine Türklingel, den Gong und die Philips Hue Lampen.

Ultimative Kontrolle in einer App

Verwalte Deine Türklingel, den Klingelton und die Philips Hue Lampen über die Hue App – Du brauchst nur diese eine App. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe von überall aus verbunden.

Ein smarter Hue Gong, der einen Alarm ertönen lässt und die Ton-Registerkarte für den Gong in der Hue App, die verschiedene Töne anzeigt.

Passe es Deiner Routine an

Wähle Deinen Klingelton, passe die Lautstärke an, stelle die Ruhezeiten ein oder ändere die Töne je nach Tageszeit. Mit der lokalen Steuerungstaste kannst Du die Stummschaltung ganz einfach aktivieren und deaktivieren.

Ein smarter Hue Gong, der in eine Wandsteckdose eingesteckt ist.

Einfache Einrichtung

Kann an jeder Steckdose angeschlossen werden und ist sofort einsatzbereit – keine Kabel, kein Ärger.

Eine Hue Video-Türklingel in Schwarz und ein smarter Hue Gong in Weiß.

Türklingel und Gong. Gemeinsam stärker.

Kombiniere den Gong mit einer Hue Video-Türklingel, damit Du in Deinem ganzen Zuhause die Klingel hörst, die Hände frei hast und sofort mitbekommst, wenn jemand an Deiner Tür ist.

Ein Mann sitzt auf seinem Sofa und erhält auf seinem Smartphone über die Hue App eine Benachrichtigung für eine Bewegungserkennung.

Nahtlose Integration in Dein Hue Ökosystem.

Der Gong funktioniert als Innensirene mit allen Secure Produkten, einschließlich Secure Kameras und Bewegungs- oder Kontaktsensoren für den Innenbereich. Wenn irgendwo eine Bewegung erkannt wird, ertönt sofort ein akustischer Alarm – damit Du weißt, was in Deinem Zuhause passiert.

Fragen und Antworten

Was ist ein Lichtalarm und wie funktioniert er?

Kann ich die vordere Abdeckung des Smart Gongs entfernen?

Wie laut ist die Sirenenfunktion?

Kann ich selbst Töne für meinen Gong hinzufügen?

Kann ich den smarten Gong ohne Hue App stumm- oder wieder einschalten?

Was bedeutet MotionAware™ für den smarten Gong?

Kann ich für meinen smarten Gong unterschiedliche Lautstärken konfigurieren?

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Material

    Kunststoff

  • Gehäusefarbe

    Weiß

Packmaße und Gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

