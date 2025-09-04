Mit dem smarten Gong kannst Du Dich jederzeit akustisch warnen lassen. Platziere mehrere Gongs zuhause, um sicherzustellen, dass Du nie einen Besucher verpasst, egal wo Du bist.
- Plug and Play
- Alarmsignale auslösen
- Funktioniert mit dem Hue Ökosystem
Höre es, überall
Unerwünschte Besucher mit Alarm und Licht abschrecken
Löse manuell oder automatisch eine Sirene und Lichtalarm aus, wenn Dein Hue Secure System scharf geschaltet ist.
Ultimative Kontrolle in einer App
Verwalte Deine Türklingel, den Klingelton und die Philips Hue Lampen über die Hue App – Du brauchst nur diese eine App. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe von überall aus verbunden.
Passe es Deiner Routine an
Wähle Deinen Klingelton, passe die Lautstärke an, stelle die Ruhezeiten ein oder ändere die Töne je nach Tageszeit. Mit der lokalen Steuerungstaste kannst Du die Stummschaltung ganz einfach aktivieren und deaktivieren.
Einfache Einrichtung
Kann an jeder Steckdose angeschlossen werden und ist sofort einsatzbereit – keine Kabel, kein Ärger.
Türklingel und Gong. Gemeinsam stärker.
Kombiniere den Gong mit einer Hue Video-Türklingel, damit Du in Deinem ganzen Zuhause die Klingel hörst, die Hände frei hast und sofort mitbekommst, wenn jemand an Deiner Tür ist.
Nahtlose Integration in Dein Hue Ökosystem.
Der Gong funktioniert als Innensirene mit allen Secure Produkten, einschließlich Secure Kameras und Bewegungs- oder Kontaktsensoren für den Innenbereich. Wenn irgendwo eine Bewegung erkannt wird, ertönt sofort ein akustischer Alarm – damit Du weißt, was in Deinem Zuhause passiert.
Fragen und Antworten
Was ist ein Lichtalarm und wie funktioniert er?
Kann ich die vordere Abdeckung des Smart Gongs entfernen?
Wie laut ist die Sirenenfunktion?
Kann ich selbst Töne für meinen Gong hinzufügen?
Kann ich den smarten Gong ohne Hue App stumm- oder wieder einschalten?
Was bedeutet MotionAware™ für den smarten Gong?
Kann ich für meinen smarten Gong unterschiedliche Lautstärken konfigurieren?
