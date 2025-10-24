Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Smart Plug

Smart Plug

Mit diesem kleinen, unscheinbaren Zubehör kannst du jede Leuchte in ein smartes Licht verwandeln, auch wenn Du keine Hue Lampe darin anbringen kannst. Du kannst sie über die Hue App oder Deine Stimme steuern. Nutze das Licht sofort per Bluetooth oder verbinde die Lampen mit der Hue Bridge, um weitere Funktionen zu nutzen.

Produkt-Highlights

  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten

