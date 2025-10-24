Sale
Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Amaze in Weiß passt mit ihrem einzigartigen Design in jede Küche und jedes Esszimmer. Regle ihr natürliches, warmes bis kühles weißes Licht und die integrierten Lichtszenen über Bluetooth oder den enthaltenen Hue Dimmschalter. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen. Platziere die Leuchte horizontal über dem Spiegel oder bringe seitlich zwei vertikale Leuchten für das ultimative Ambiente an.
Aktueller Preis ist CHF 236.25, ursprünglicher Preis ist CHF 337.50
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall