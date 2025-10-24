Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter

Sale

Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter

Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Amaze in Weiß passt mit ihrem einzigartigen Design in jede Küche und jedes Esszimmer. Regle ihr natürliches, warmes bis kühles weißes Licht und die integrierten Lichtszenen über Bluetooth oder den enthaltenen Hue Dimmschalter. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen. Platziere die Leuchte horizontal über dem Spiegel oder bringe seitlich zwei vertikale Leuchten für das ultimative Ambiente an.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay