Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Amaze in Weiß passt mit ihrem einzigartigen Design in jede Küche und jedes Esszimmer. Regle ihr natürliches, warmes bis kühles weißes Licht und die integrierten Lichtszenen über Bluetooth oder den enthaltenen Hue Dimmschalter. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen. Platziere die Leuchte horizontal über dem Spiegel oder bringe seitlich zwei vertikale Leuchten für das ultimative Ambiente an.