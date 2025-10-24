Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Being Pendelleuchte

Being Pendelleuchte

Mit der Philips Hue White Ambiance Being Pendelleuchte kannst Du in Deinem Zuhause ganz einfach die Lichtprogramme für jeden Moment des Tages steuern. Mit dem Dimmschalter kannst Du immer das richtige Licht zum Entspannen, Lesen, Konzentrieren oder Energie tanken einstellen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Inklusive Dimmschalter
  • Integrierte LED
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay