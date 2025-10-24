Einbauspot Milliskin Erw.
Erweitere Dein Philips Hue System mit zusätzlichen White Ambiance-Spots, und genieße warmes und kaltweißes Licht. Zur smarten Steuerung benötigst Du nur die Philips Hue Bridge, die in jedem Starter-Kit enthalten ist. Verbinde den Spot mit der Bridge, und regel ihn nach Belieben.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Erweiterungsspot
- GU10
- Aluminium
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Aluminium
Material
Synthetik