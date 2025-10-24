Sale
Fair Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Fair erzeugt ein nach oben und unten strahlendes, warmes bis kühles weißes Licht. Nutze die integrierten Lichtszenen für Deine Alltagsaktivitäten. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist CHF 237.30, ursprünglicher Preis ist CHF 339.00
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall