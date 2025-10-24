Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Pendelleuchte Fair

Pendelleuchte Fair

Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Fair in Schwarz erzeugt ein nach oben und unten strahlendes, warmes bis kühles weißes Licht. Nutze die integrierten Lichtszenen für Deine Alltagsaktivitäten. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Glas

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

