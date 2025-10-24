Sale
Phoenix Tischleuchte
Die Philips Hue Phoenix Tischleuchte spendet Dir passend zu Deinem Tagesablauf dimmbare warme bis kaltweiße LED-Beleuchtung. Verbinde Sie über die Hue Bridge (nicht enthalten) mit Deinem WLAN-Netzwerk, um sie bequem über Dein Mobilgerät zu steuern.
Aktueller Preis ist CHF 104.98, ursprünglicher Preis ist CHF 209.95
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
- Steuerung mit Deiner Stimme*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall